Arrocha sergipano é destaque no Arraiá do Povo nesta terça-feira, 18

Grandes nomes da sofrência, como Liene Show, Nadson O Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes, se apresentam

A terceira noite dedicada ao arrocha no Arraiá do Povo promete reunir um grande público para as apresentações de Liene Show, Nadson O Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes, nesta terça-feira, 18. Aprovada pelos sergipanos e turistas, a ‘Terça do Arrocha’ é uma das novidades da programação junina dos festejos promovidos pelo Governo de Sergipe em 2024 e nesta noite traz grandes nomes do ritmo em Sergipe.

Às 19h, sobe ao Palco Rogério a sergipana Liene Show, conhecida como “A rainha dos paredões”. Às 21h, o público poderá arrochar ao som dos sucessos de Nadson O Ferinha, uma das revelações da sofrência dos últimos anos. O show continua com o repertório de Heitor Costa, a partir das 23h. O jovem, de 21 anos, nascido no Acre e sergipano de coração, já figura entre os maiores cantores do arrocha nacional. Para encerrar a noite, às 1h, Devinho Novaes atrairá sua legião de fãs ao maior festejo junino à beira-mar do país.

Também na Orla da Atalaia, a diversidade cultural marca presença na Vila do Forró. Às 17h30, Capunga do Forró se apresenta com uma seleção de sucessos do forró tradicional, no Coreto da Eneva. Já no Barracão da Sergipe, esta terça-feira conta com Caçula do Forró, às 19h, a animação da Quadrilha Junina Meu Xodó, às 20h30, Gilvan Lima do Forró, às 21h30, e o Forró Maturi, às 23h, para fechar a noite na Vila.

Confira a programação desta terça-feira, 18:

Arraiá do Povo

Palco Rogério

19h – Liene Show

21h – Nadson O Ferinha

23h – Heitor Costa

1h – Devinho Novaes

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Capunga do Forró

Barracão da Sergipe

19h – Caçula do Forró

20h30 – Quadrilha Junina Meu Xodó

21h30 – Gilvan Lima do Forró

23h– Forró Maturi

ASN – Foto: Diego Souza