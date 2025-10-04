Arte e arquitetura se encontram em exposição realizada em obra em Aracaju

O canteiro de obras do Spot Residence & Boulevard, empreendimento da Urbane Incorporadora em Aracaju, transformou-se em galeria de arte na última quinta-feira, 2, com a realização da “Spot Art Experience”. A mostra coletiva, com curadoria de Mário Britto, reuniu artistas brasileiros de diferentes trajetórias e linguagens, proporcionando uma experiência singular ao aproximar arte e arquitetura em meio a um edifício em construção.

A iniciativa nasceu do olhar atento da diretora da Urbane Incorporadora, Érica Luduvice, que sempre observou a dimensão estética presente em um canteiro de obras. Para ela, cada detalhe carrega história e movimento. “Quando conversei com Mário Britto, que tem um olhar tão sensível para a arte, ele topou de imediato a ideia de unir nossas duas formas de expressão. Este evento mostra a beleza do Spot, que já é um dos empreendimentos mais bonitos da cidade, e se torna palco de grandes obras de arte. Apreciar a arte enquanto se respira o projeto do Spot é uma experiência completa e faz parte da grande história deste empreendimento”, destacou.

Localizado na Avenida Delmiro Gouveia, no bairro Coroa do Meio, em frente ao Shopping Riomar, o Spot Residence & Boulevard se destaca pela combinação de design moderno, inovação e qualidade de vida. O projeto conta com unidades de 43,43m², 54,16m² e 58,96m², refletindo a tendência nacional dos imóveis tipo Studio, que integram sala, quarto e cozinha em um só ambiente.

Essa atmosfera única se refletiu na “Spot Art Experience”, que reuniu peças de 12 artistas de sete estados. O público acompanhou desde a pintura ao vivo de Sérgio Amorim (BA) até a instalação “Ex-votos”, de Cida Lima, Neguinha e Nanai (PE). Também estiveram em destaque “Mar & Rio”, de Roberto Dias (CE); “Cajus”, de Gil Apolinário e Mestre Antônio (SE); e “Guardiões da Vida”, de Anselmo Rodrigues (SE). Esculturas sustentáveis de Nivaldo Oliveira (SE), criadas a partir de latas de leite recicladas, reforçaram o caráter inovador da exposição, enquanto obras de Fábio Sampaio (SE), Mário Lopomo (SP), Rita Lessa (MG) e Mirabeou Menezes (PB) ampliaram o percurso artístico.

“Essa convergência representou um momento raro e memorável, no qual arte e arquitetura compartilham a mesma origem e a capacidade de erguer estruturas capazes de resistir ao tempo. A mostra cria ambientes de reflexão e permanência, transformando o canteiro em espaço vivo de contemplação”, explica o curador da exposição, Mário Britto.

Durante o evento, o próprio nome Spot ganhou novo significado: as luzes destacaram cada criação, funcionando como pontos de revelação e encontro, iluminando cores, formas e texturas.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, reforçou a satisfação da parceria com a Urbane. “O Banese está muito satisfeito de ser o primeiro agente financeiro da Urbane, uma empresa que tem raízes sergipanas e nos proporciona uma forma diferente de apreciar esse empreendimento, envolvendo a arte”, afirmou.

Clientes e convidados também destacaram a grandiosidade da experiência. “Essa iniciativa proporcionou uma experiência ímpar, principalmente a nós de Sergipe. Gostaria de parabenizar a Urbane e ao Mário Britto que nos proporcionou essa noite maravilhosa, conciliando a realização de um investimento, que é o Spot e, ao mesmo tempo, trazendo arte de uma forma bem leve, descontraída e moderna, estimulando também que a gente passe a investir na arte para desenvolver os artistas, a economia local e dar um toque de elegância e requinte nos nossos empreendimentos físicos”, declarou o empresário e cliente da incorporadora, Antônio Hora.

Sobre a Urbane Incorporadora

A Urbane Incorporadora traz para Sergipe inovação para mercado imobiliário. Os projetos são marcados pela excelência em design, preocupação com a sustentabilidade e busca incessante pela satisfação dos clientes.

A Urbane é uma empresa do grupo Heca Construtora – empresa sergipana movida por tradição, eficiência e confiança e que atua há em grandes projetos de infraestrutura por quase todo o Brasil, referência em Sergipe e em diversos estados, em obras de saneamento, obras viárias, óleo e gás, sempre atendendo o cliente público e privado com compromisso e eficiência.

Texto e foto NV Assessoria