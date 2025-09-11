Arte e música dão o tom das edições do Descubra Aracaju neste fim de semana

Neste final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” terá duas edições: Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 12/09 – Mirante da 13 de Julho

18h – Oliver Duo

20h – Petrel

*Exposição Memórias Bordadas

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 14/09 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Nasio

20h – Zé & Banda

Memórias Bordadas

Até o final do mês de setembro, de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o Mirante da 13 de Julho recebe a exposição “Memórias Bordadas”, de Maria Góes, artista sergipana que transforma lembranças de sua infância no sertão em delicados bordados. Cada ponto de linha resgata cenas simples e afetivas desse período, revelando a força poética da memória e convidando o público a costurar suas próprias recordações a partir das imagens tecidas.

Nascida em 1935, em Nossa Senhora da Glória (SE), Maria construiu uma trajetória marcada pela busca de novos caminhos. Já aposentada, reencontrou na arte um espaço de expressão e identidade, consolidando-se como referência ao retratar, em tecidos e fios, a vida interiorana e a cultura nordestina. Hoje, segue celebrada por obras que unem delicadeza, memória e pertencimento regional.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

Arte AAN