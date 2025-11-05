Arte e música marcam Descubra Aracaju deste fim de semana, na capital

Neste final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” terá duas edições: Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).
Confira a programação completa:
Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes
Sexta-feira, 12/09 – Mirante da 13 de Julho
18h – Edu Borges Trio
20h – Renê do Acordeon
*Exposição “Feito por Elas”;
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.
Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto
Domingo, 14/09 – Praça Tobias Barreto
16h30 – Karaokê
18h – Edson Joy
20h – Alícia
“Feito por Elas”
O Mirante da 13 de Julho se transforma, mais uma vez, em um espaço de valorização da arte e da cultura aracajuana. Até o dia 10 de novembro, o local recebe a exposição “Feito por Elas”, uma mostra que celebra o talento e a criatividade das artesãs de Aracaju. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), a exposição reúne peças de artesanato que expressam a delicadeza e a riqueza do trabalho manual feminino. Entre os itens expostos, estão bonecas, tecelagens e objetos em papel machê, todos produzidos por mulheres que mantêm viva a tradição e a identidade cultural da capital sergipana.
Termo de Fomento
Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.