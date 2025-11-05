Arte e música marcam Descubra Aracaju deste fim de semana, na capital

Neste final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” terá duas edições: Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 12/09 – Mirante da 13 de Julho

18h – Edu Borges Trio

20h – Renê do Acordeon

*Exposição “Feito por Elas”;

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 14/09 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Edson Joy

20h – Alícia

“Feito por Elas”

O Mirante da 13 de Julho se transforma, mais uma vez, em um espaço de valorização da arte e da cultura aracajuana. Até o dia 10 de novembro, o local recebe a exposição “Feito por Elas”, uma mostra que celebra o talento e a criatividade das artesãs de Aracaju. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), a exposição reúne peças de artesanato que expressam a delicadeza e a riqueza do trabalho manual feminino. Entre os itens expostos, estão bonecas, tecelagens e objetos em papel machê, todos produzidos por mulheres que mantêm viva a tradição e a identidade cultural da capital sergipana.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.