Arte local conquista público que prestigia palco Gerson Filho

Chegando ao terceiro dia de programação, o Forró Caju 2023, festa realizada pela Prefeitura de Aracaju, especialmente o palco Gerson Filho, que acolhe nesta edição o Arraial da Clemilda, continua a promover a arte local, conquistando o público que prestigiou o espaço neste domingo, 25.

As apresentações tiveram início às 17h, com o Trio Piauí, e seguiram noite adentro com o Candeeiro de Prata, a cantora Thais Nogueira, a quadrilha Xodó da Vila, as cantoras Tatah Santana e Virgínia Fontes e foram encerradas com a a banda Corisco do Trovão.

Com ênfase nos artistas da terra, o Gerson Filho tem sido um local importante para propagar o trabalho produzido, criar público e continuar propagando os valores nordestinos, como aponta o marcador da quadrilha Xodó da Vila, Anderson Luiz.

“É fundamental para nós quadrilheiros esse espaço que foi aberto para nós. O incentivo do município é importante para que a gente possa apresentar nossa arte, expressar nossa cultura e receber o retorno do público de todo o trabalho e dedicação que colocamos”, destaca Anderson.

Para a cantora aracajuana Tatah Santana, a noite ganhou ainda mais importância por sua volta à terra onde se criou e deu os primeiros passos enquanto artista.

“Estou feliz demais de fazer parte desta festa na minha terrinha maravilhosa, por isso preparei um repertório daquele jeito. Poder estar rodeada da família, de amigos, deixa tudo ainda mais especial”, diz.

O contexto de celebração contagia também quem visita a cidade por ocasião dos festejos juninos, como é o caso das amigas Mônica Aparecida e Conceição Soares, que vieram de Vitória da Conquista, na Bahia.

“Estou achando tudo maravilhoso, vim nesses três dias. Esse palco, então, é especial, porque relembra a tradição. Aracaju tem sido incrível, o clima, as pessoas, bom demais”, ressalta Mônica.

Depois de ver de perto o que uma das maiores festas juninas do país tem a oferecer, o que resta é espalhar a experiência com os conhecidos, compartilhando a paixão adquirida pela beleza e acolhimento daqui.

“Eu amo Aracaju, já estive aqui outras vezes, mas essa é a primeira vez que venho nesta época e para o Forró Caju. Me apaixonei ainda mais. Recomendo a todos a vir, porque está maravilhoso”, garante Conceição.

