Arte, sustentabilidade e música marcaram edições do projeto Descubra Aracaju

As edições do projeto permanente “Descubra Aracaju” encantaram o público neste fim de semana, com dois encontros repletos de arte, música, cultura e sustentabilidade. A iniciativa, fruto de um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), promoveu momentos de lazer e valorização da produção local.

Edição Mirando as Artes – Mirante da 13 de Julho

Realizada na sexta-feira, 7, a edição “Mirando as Artes” transformou o Mirante da 13 de Julho em um verdadeiro ponto de encontro da arte e da sustentabilidade. Além dos shows de Edu Borges Trio e Renê do Acordeon, da exposição “Feito por Elas” e da Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, o público também pôde participar de uma ação especial de doação de mudas com foco em Saúde Única, realizada em parceria com o Centro Universitário Estácio.

Durante a atividade, estudantes e professores do curso de Medicina Veterinária da Estácio promoveram uma ação educativa sobre o conceito “One Health” (Saúde Única), que integra saúde humana, animal e ambiental. A iniciativa incluiu a distribuição gratuita de espécies frutíferas, nativas, ornamentais, medicinais e hortaliças, além de uma exposição sobre “Os Artrópodes do Solo e seus Benefícios para a Saúde”.

De acordo com Camila Carline, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Estácio, a ação teve como proposta “mostrar à população a importância dos pequenos organismos do solo para a sustentabilidade e a qualidade de vida, reforçando a conexão entre o cuidado com o meio ambiente e a saúde coletiva”.

Edição Praça Tobias Barreto

No domingo, 9 de novembro, foi a vez da Praça Tobias Barreto receber o “Descubra Aracaju”. A programação levou muita música e descontração ao público com karaokê, além das apresentações de Edson Joy e Alícia, que encerraram o fim de semana com energia contagiante.

“Cada edição do Descubra Aracaju reforça o quanto nossa cidade tem potencial para unir lazer, cultura e consciência ambiental em um mesmo espaço. A proposta é justamente essa: valorizar os talentos locais, fortalecer o turismo de experiência e mostrar que Aracaju é um destino acolhedor, criativo e sustentável. Esses encontros aproximam as pessoas da cidade e despertam ainda mais orgulho em ser aracajuano”, destacou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Fomento ao turismo e à cultura

O projeto “Descubra Aracaju” é uma das ações viabilizadas pelo termo de fomento firmado entre a Prefeitura e a Fecomércio/SE, coordenado pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur). A parceria tem como objetivo estimular a cadeia produtiva do turismo, fortalecer o empreendedorismo local e ampliar a divulgação do destino Aracaju ao longo de 2025.

Foto: Kaio Espínola / Setur Aracaju