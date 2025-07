ARTESANATO SERGIPANO CONQUISTA O PÚBLICO COM BELEZA, IDENTIDADE E QUALIDADE NA FENEARTE 2025

Com um estande vibrante e cheio de histórias, o Artesanato Sergipano se destacou na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), realizada em Olinda/PE. O talento das artesãs e artesãos do estado encantou os visitantes da maior feira do setor na América Latina, que elogiaram a originalidade, delicadeza e identidade das peças. A participação teve apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que garantiu logística, passagens, hospedagem e ajuda de custo para 12 representantes do artesanato local.

Entre cerâmica, renda irlandesa, crochê, palha, madeira e arame, o público pôde conhecer um pouco mais da tradição cultural de Sergipe, expressa por meio de peças autênticas e cheias de significados. O resultado foi uma forte aceitação por parte dos visitantes, que não economizaram elogios ao trabalho apresentado.

A pernambucana Marcela Ventura ficou encantada com uma peça em crochê da artesã Márcia Mendes, adquirida no estande sergipano. Ela destacou a beleza e o cuidado do trabalho manual. “Fiquei encantada com o trabalho da Márcia. Uma beleza que detalha a riqueza do crochê. Ela passa um toque de aconchego, de elegância, e vai deixar a minha casa agora mais aconchegante e bonita. Além da simpatia dela. Um prazer ter comprado da própria artista, das mãos dela”, comemorou a visitante da Fenearte.

Também emocionada, a visitante Liliene Fontes, natural do município de Lagarto, encontrou na feira uma peça que remete à sua cidade natal, e compartilhou a alegria de levar um pouco das suas raízes para casa. “Eu vi pelo Instagram que tinha uma parte da cultura que é de Lagarto: o copinho dos Parafusos. Fiquei encantada! Eu disse: ‘preciso ir buscar para ter um pouquinho da minha cultura aqui’. É como se fosse um abraço, um acalento para mim, que estou longe de lá”, disse ela.

Já a pernambucana Lívia Melo se surpreendeu com a originalidade das obras e levou para casa uma peça do artesão Wilson Bahia: “Me chamou a atenção a identidade. Por ela ser única, envolve um corpo humano, mas que está em formato de quadrado. Achei isso muito interessante, e quis levar esse olhar único para minha casa”.

Com olhar apurado, o designer e antropólogo Pedro Alb Xavier, que atuou na Fenearte como curador para o estado de Pernambuco, fez questão de prestigiar o trabalho de outros estados e ficou impressionado com a qualidade do artesanato sergipano. “A impressão é de um trabalho muito bem feito, com uma execução muito refinada. E isso é uma coisa que diferencia o artesanato um do outro, que tem uma singularidade própria do estado sergipano. A gente sabe que é sergipano quando olha para esse artesanato”, explicou o especialista.

A presença de Sergipe na Fenearte reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da cultura, da economia criativa e da geração de renda por meio do artesanato. Em sua 25ª edição, a feira mostra que o fazer manual sergipano tem, cada vez mais, ganhado reconhecimento e espaço no cenário nacional.

Reta final

Iniciada no dia 9, a Fenearte se encerra neste domingo, 20. Durante os 12 dias da feira, 700 espaços de comercialização recebem mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores. No ano passado, segundo dados do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Sergipe ficou em 5º lugar no ranking de vendas da Fenearte, com o faturamento de mais de R$ 327 mil. A expectativa é que este ano o desempenho seja ainda melhor.

Foto: Ascom Seteem