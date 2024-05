Artigo: “O que a Bíblia diz sobre a segurança das mulheres?”

“Faço questão de comunicar meus itinerários a meus pais e amigos”. Apesar de já ser adulta, Bianca Brito tem o hábito de dizer para onde vai, o tempo que pretende ficar fora de casa e, quando chega, envia uma mensagem avisando.

“Eu me preocupo com a minha segurança o tempo todo”, disse Bianca. “Sempre tento prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. Isso é muito cansativo, mas estar vigilante tem me ajudado a evitar problemas quando me deparo com situações suspeitas em locais públicos”, conclui.

Embora muitos governos tenham dado destaque à legislação ligada à proteção da segurança das mulheres, elas continuam vulneráveis a atos de violência em todo o globo.

A Organização Mundial da Saúde calcula que pelo menos uma em cada três mulheres — aproximadamente 736 milhões de pessoas — sofre abuso físico ou verbal ao longo da vida. Infelizmente, dados recentes mostram que o índice de violência contra a mulher aumentou durante a pandemia de covid-19.

“Estamos falando de uma crise mundial que afeta não apenas as mulheres, mas também famílias e comunidades”, disse Wallace Costa, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “A segurança das mulheres deveria ser uma preocupação de todos”, acrescenta.

Um artigo intitulado Segurança da mulher — O ponto de vista da Bíblia foi publicado no jw.org (site oficial das Testemunhas de Jeová) como uma ajuda gratuita para mulheres que foram vítimas de violência e precisam de tratamento e apoio. A partir de princípios bíblicos, o artigo destaca como Deus encara as mulheres e o que ele pretende fazer no futuro para acabar com os maus-tratos que elas sofrem.

“A Bíblia dá muita esperança às vítimas de violência”, disse Wallace. “Esperamos que esse artigo ajude as mulheres a se sentir valorizadas, bem cuidadas e apoiadas.”

O artigo Segurança da mulher — O ponto de vista da Bíblia pode ser acessado gratuitamente no jw.org, que possui conteúdos práticos baseados na Bíblia em mais de 1.084 idiomas.

Por Wallace Barreto Costa

Porta-voz das Testemunhas de Jeová