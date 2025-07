Artistas e público comemoram continuidade da programação da Vila do Forró

No “país do forró”, o ciclo junino vai muito além do mês de junho. Nesta quarta-feira, 2, a Vila do Forró, na Orla de Atalaia, em Aracaju, seguiu com programação gratuita voltada para toda a família, mantendo todos os espaços que foram sucesso no mês anterior: Teatro, Coreto da Eneva e Barracão da Sergipe. Com nove atrações por noite, a continuidade das atividades é positiva para os artistas da terra e também para os sergipanos e visitantes que conhecem mais das tradições e multilinguagens do estado. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

No Coreto da Eneva, que agora conta com três apresentações voltadas para o forró tradicional pé de serra, com artistas de longa trajetória, se apresentaram: Trio Gamelêra, Os Cabra da Peste e Rubão.

De Sergipe, Luciano Gamelêra se apresentou pela última vez na Vila em 2007. Depois se mudou para São Paulo, e agora retorna à sua terra natal para fazer o que ama: cantar forró. “Eu acho muito importante trazer o forró pé de serra para cá, valorizando sempre os artistas locais. Isso abre portas para muitos artistas que estão chegando e precisam desse espaço. A festa é maravilhosa, eu achei incrível abrir a programação aqui no Coreto”, contou.

No Teatro, aconteceram apresentações dos espetáculos para toda a família: ‘Andarilhos’, do Circo Rueda, com uma performance que trouxe a alegria circense e muitas brincadeiras para o público; e ‘Eu Vim Para Brincar’, do grupo de dança Sutaques de Casa, em uma homenagem às danças populares da cultura sergipana.

As peripécias do espetáculo do Circo Rueda foram adaptadas para o contexto junino. Da Venezuela, essa é a segunda apresentação dos palhaços Luperta e Vermelho no espaço teatral. “Junho foi lindo e voltamos em julho. Estamos muito gratos por nos apresentar nesse palco tão lindo, em uma festa que é tão importante para o Nordeste. Nós viajamos pelo mundo e encontramos em Sergipe o melhor São João do mundo”, afirmaram os palhaços.

No Barracão da Sergipe, foi apresentada toda a diversidade do forró sergipano, com shows dos artistas Piterson, Tatuá, o Mensageiro do Forró e Jean Pressão, além da quadrilha Pisa na Brasa, do município de Indiaroba, no litoral sul do estado, que tem mais de 35 anos de tradição.

O artista Piterson, que abriu a programação do Barracão, destacou que o espaço gera mais visibilidade e reconhecimento junto ao público. “Com certeza, para nós, artistas da terra, é um momento de mostrar às pessoas aquilo que a gente trabalha o ano todo, e agradecemos muito por esse espaço, por essa realização, que recebe tantos turistas e sergipanos”, ressaltou.

De Salvador, Graça Almeida mora em Aracaju há 15 anos. Ela avaliou a Vila como uma iniciativa muito positiva. “É o sonho de qualquer pessoa morar em Aracaju. Essa festa está maravilhosa, aqui é o paraíso. Quem vem, quer voltar, quer ficar, como eu fiz. Fiquei encantada com essa cidade, nós admiramos os aracajuanos, a segurança que tem aqui, o cuidado com os idosos. A organização está de parabéns”, elogiou ela.

Osvaldo Borges, de 77 anos, mora em São Paulo, mas sempre passa o ciclo junino em Sergipe, ao lado do irmão, que já vive no estado há 15 anos. Já com planos de se mudar para Aracaju, ele aproveitou as festas estendidas. “Aqui é só alegria. Sergipe é um lugar acolhedor, não tem lugar igual a este. Eu adoro esse forró pé de serra e todos os anos marco presença. Claro, já estou vendo um cantinho para passar minha aposentadoria aqui”, contou.

