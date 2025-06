Artistas femininas comandam programação do Arraiá do Povo nesta quinta-feira

O protagonismo feminino vai tomar conta da programação do Arraiá do Povo nesta quinta-feira, 5. A partir das 19h, a noite de estreia da iniciativa ‘Elas no Comando’ terá shows de Nineia Oliveira, Solange Almeida e Simone Mendes, evidenciando a valorização das artistas femininas no maior São João à beira-mar do Brasil.

Já na Vila do Forró, o Coreto anima cedo o público, às 17h30, sob o embalo de Gaúcho do Acordeon. O Teatro da Vila vai apresentar o espetáculo “O casamento do matuto”, às 18h30, do grupo Circo Gold. Depois, a partir das 20h30, o Coletivo Teatro de Mala divertirá os visitantes com a peça “Dom Caixote, uma viagem pelo imaginário popular”.

A programação da Vila vai contar também com o Trio Piauí, às 19h, no Barracão da Sergipe. O forró pé de serra dará lugar à apresentação da quadrilha junina Unidos em Asa Branca, às 20h. A música retornará às 21h no Barracão com Missinho do Acordeon, que encerra a noite de alegria, tradições e expressões artísticas.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Nineia Oliveira

21h – Solange Almeida

23h – Simone Mendes

Nos intervalos: Maraisa

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Gaúcho do Acordeon

Teatro

18h30 – O casamento do matuto (Circo Gold)

20h30 – Dom Caixote, uma viagem pelo imaginário popular (Coletivo Teatro de Mala)

Barracão da Sergipe

19h – Trio Piauí

20h30 – Quadrilha junina Unidos em Asa Branca

21h30 – Missinho do Acordeon

Foto: Isis Oliveira