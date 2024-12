Artistas locais dominam programação da noite de ano novo em Aracaju

Ao longo dos últimos oito anos de gestão, a Prefeitura valorizou e promoveu o impulsionamento da cultura aracajuana, com constantes incentivos aos artistas da terra. O prefeito Edvaldo Nogueira encerra o mandato trazendo ao público o Réveillon 2025, a festa da virada, com atrações majoritariamente sergipanas. DJ Marraia, Luiz Ferraz e o projeto Minas de Ará, que conta com apresentação do ElaSambô, Winne e Raquel Diniz compõem a programação da noite de ano novo junto à Xandy Harmonia e Nando Reis.

O evento que, está previsto para começar às 20h na praia da orla de Atalaia, já é uma tradição no calendário cultural da capital. Para o prefeito Edvaldo Nogueira o réveillon é, sobretudo, tempo de esperança, e é essencial celebrar esse momento de renovação junto aos aracajuanos e turistas.

“Vai ser uma festa extraordinária, organizada, como sempre, com bastante planejamento, segurança e trânsito. É com muita alegria que trazemos essa programação maravilhosa, que tem artistas aracajuanos para que todos possam curtir a noite da melhor forma possível”, comentou.

Trazer os artistas para o centro do protagonismo é a marca do trabalho que a gestão municipal realiza através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Com essa valorização da sergipanidade e das expressões culturais locais, a Prefeitura de Aracaju possibilita maior visibilidade para as atrações locais que irão se apresentar na noite de réveillon, da qual são esperadas cerca de 200 mil espectadores.

Segundo o presidente da Funcaju, Irineu Fontes, o órgão foi criado justamente para o enaltecimento da cultura da capital e em um momento como esse, de elaborar um grande evento, incluir artistas locais é indispensável. “A gente cumpre esse papel importante junto com a Prefeitura de Aracaju finalizando um mandato tão brilhante como foi o do prefeito Edvaldo Nogueira com a cultura sergipana presente”, destacou.

Aracajuanos em destaque

A programação conta com cinco atrações, sendo três locais. O DJ Marraia, que toca pela segunda vez no evento, abre a festa à beira mar com uma mistura de brasilidade e música eletrônica para animar o público. Para ele, voltar ao palco do réveillon de Aracaju é um grande privilégio, e o incentivo da Prefeitura faz toda a diferença.

“Minha trajetória é rodeada de trabalhos com a cena cultural aracajuana, já passei por várias bandas como Reação e Naurêa, também tive um projeto de orquestra instrumental no conservatório de música, já tive escola de música, e agora como DJ Marraia estou há cinco anos levando esse som para pessoas do Brasil a fora. Então estou muito feliz de levar tudo isso para o show de abertura dessa festa tão importante para a cidade”, relatou.

Após o show do DJ Marraia, sobem ao palco as artistas do projeto Minas de Ará, que traz para esse evento histórico da cidade o grupo ElaSambô, e as cantoras Winne e Raquel Diniz. Com a promoção do protagonismo feminino, a Prefeitura de Aracaju firma mais um compromisso com o talento que corre nas veias sergipanas.

Com essa composição, o Minas de Ará promete muito axé, samba e música popular brasileira para envolver a plateia. A percussionista e produtora do ElaSambô, Flora, afirma que tocar no réveillon 2025 é um sonho que será realizado.

“O sentimento que a gente está tendo é de muita alegria e de muita ansiedade também por tocar aqui no nosso estado, para as pessoas da gente. Será um grande desafio tocar no réveillon da nossa cidade para as pessoas daqui e para quem vem de fora. A gente vai entregar um show muito bom, com um samba bem legal que estamos preparando e trazer um repertório que o público vai curtir bastante”, contou.

Depois dos shows de Xandy Harmonia e Nando Reis, o cantor Luiz Ferraz encerra a noite de ano novo. O artista vai levar o ritmo que tem crescido cada vez mais entre os aracajuanos: o arrocha. Com um repertório novo, Luiz promete colocar o público para dançar e festejar ao som da sua música.

Para ele, o evento é de suma importância e muito esperado por todos, por isso a representatividade que a gestão municipal promove, colocando os aracajuanos para tocar na festa, é fundamental. “É uma grande oportunidade e eu tenho só a agradecer por esse momento, primeiramente a Deus e a todos que compartilharam meu trabalho para que eu chegasse hoje aqui e poder participar do Réveillon de Aracaju e ao prefeito Edvaldo Nogueira, que me proporcionou isso para que eu comece 2025 com o pé direito”, celebrou.

