Artistas que se apresentaram no Forró Caju destacam Passaporte de Aracaju

O Forró Caju chegou ao fim depois de 12 dias com apresentações de grandes artistas na Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais da capital. Nesse período, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), promoveu uma ação estratégica e inovadora: a apresentação do Passaporte de Aracaju para os cantores que passaram pelo Palco Luiz Gonzaga.

A ação foi planejada para aproveitar o grande alcance das redes sociais dos artistas, com o objetivo de potencializar a divulgação da capital sergipana e atrair cada vez mais turistas. De forma espontânea, muitos deles compartilharam registros com o passaporte, enaltecendo os pontos turísticos, a gastronomia, as belezas naturais e a cultura local.

Quando recebeu o Passaporte, o cantor Wesley Safadão falou sobre a relação que possui com os pontos turísticos da cidade. “Eu sou fã da cidade. Aracaju é uma cidade linda, maravilhosa, importante para o país, com muitos pontos turísticos. Eu tenho o prazer de já conhecer alguns”, comentou o artista.

Simone Mendes fez questão de folear todo o material. “É o seguinte: aqui deve ter muita coisa boa, né gente? Mas deixa eu ver por onde eu vou passar primeiro para receber meu carimbo. Mercado Municipal! Vou lá fazer minhas comprinhas, adoro artesanato”, brincou a cantora.

“Apresentamos o Passaporte de Aracaju para quase todos os artistas que subiram ao palco. Cada entrega foi pensada como uma oportunidade de mostrar ao Brasil o que temos de melhor e o engajamento superou as expectativas. O resultado foi um verdadeiro destaque nacional, com Aracaju sendo vista por milhões de pessoas em todo o país através das redes sociais”, destacou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

A ação foi coordenada pela Secretaria do Turismo, com o apoio da Secretaria de Comunicação, que atuou de forma integrada para garantir o alcance da campanha e fortalecer o sentimento de orgulho no povo aracajuano. A gestão tem apostado na criatividade e na valorização do que é da terra para impulsionar o turismo local. O Passaporte de Aracaju é uma ferramenta simbólica e afetiva, que une promoção turística com identidade cultural.

Passaporte

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), lançou o “Passaporte” da capital. A iniciativa tem o objetivo de incentivar visitações aos principais pontos turísticos aracajuanos, com uma breve explicação a respeito de cada equipamento.

O livreto inclui 14 pontos turísticos: Projeto Tamar, Memorial de Sergipe, Orla Pôr do Sol, Calçadão 13 de Julho, Praça Fausto Cardoso, Museu e Largo da Gente Sergipana, Catedral Metropolitana, Centro de Turismo, Centro Cultural de Aracaju, Mercado Municipal, Colina do Santo Antônio, Parque da Cidade, Orla do Bairro Industrial e Orla de Atalaia

Foto: Ascom