Artistas se apresentam no Coreto e dão as boas-vindas na Vila do Forró

Logo na entrada da cidade cenográfica da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, o público se depara com o Coreto da Eneva, espaço que relembra a tradição das edificações existentes em Sergipe desde o período imperial. É nesse espaço que trios de forró pé de serra dão as boas-vindas a visitantes e turistas. No palco temático, a autêntica música nordestina ganha ainda mais regionalidade, com muito xote, xaxado e baião. As apresentações no Coreto acontecerão durante os 60 dias da Vila do Forró, até 31 de julho, sempre a partir das 17h30.

Para o cantor e sanfoneiro do Trio Vassoural, Domingos Alfredo dos Santos, de 85 anos, a oportunidade de se apresentar no Coreto é muito importante, especialmente porque tocar forró faz parte da vida dele desde sempre. Seu Domingos Vassoural, como mais é conhecido, tem 77 anos de profissão. Nascido em Feira Nova, no médio sertão sergipano, o artista veio morar em Aracaju aos 30 anos. “Estou muito feliz em poder participar, mais um ano, desse lindo evento. O governador Fábio Mitidieri está de parabéns”, destacou.

Passadas quase oito décadas e com a idade avançada, Seu Domingos imprime a mesma alegria de quando pisou num palco pela primeira vez, aos 8 anos de idade. Quem o viu tirando acordes da sanfona no palco do Coreto se encantou e não conseguiu ficar parado com o autêntico forró pé de serra. Além de Seu Domingos, fazem parte do Trio Vassoural a esposa dele, Tânia Maria Araújo, no triângulo; Cosme Ferreira, na zabumba; e José Roberto Ferreira, no triângulo.

Centro de convivência

Na Vila do Forró, o Coreto serve como centro de convivência, onde costumes e tradições se mantêm vivos e acolhem os visitantes de forma afetuosa e hospitaleira. Que o diga a empreendedora Mari Elida Presbítero, que veio de Olinda, Pernambuco, para curtir os festejos juninos com a amiga Célia Sales. “Estou achando lindo o São João de Sergipe. É a primeira vez que venho e estou apaixonada por essa cultura maravilhosa, por esse cenário encantador, pelo Coreto e tudo o mais”, afirmou a turista.

A baiana Viviane Sodré, que morou alguns anos em Aracaju e atualmente reside em Brasília, também veio curtir o Arraiá do Povo e considerou o espaço da Vila do Forró tranquilo e bem familiar. “Estou gostando muito. O espaço está bem-decorado, há muitas opções de comidas típicas, artesanato e muito forró, que tanto amo. Não tem quem não goste desse evento encantador, que resgata as origens do autêntico forró pé de serra, a exemplo do que acontece aqui no Coreto. É bem emocionante”, declarou.

Confira a programação desta semana do Coreto da Eneva:

13/06 (quinta-feira)

17h30 – Prata da Casa

14/06 (sexta-feira)

17h30 – Matheus Oliveira

19h30 – Trio Nordeste Independente

15/06 (sábado)

17h30 – Edelson Pantera

19h30 – Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos

16/06 (domingo)

17h30 – Dedé do Acordeon

Foto: Max Carlos/ Setur