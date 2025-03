ARTISTAS SERGIPANOS COMANDAM A ABERTURA DOS SHOWS NO 3º FINAL DE SEMANA DE FESTA PELOS 170 ANOS DE ARACAJU

A Colina de Santo Antônio foi palco, na noite desta sexta-feira (21), da abertura do terceiro final de semana de celebrações pelos 170 anos de Aracaju.

O evento reuniu um grande público para prestigiar uma programação especial, com homenagens, valorização da cultura sergipana e apresentações musicais que emocionaram a plateia.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, destacou a importância da descentralização dos eventos e reforçou que as celebrações seguirão ao longo do ano. “É a continuidade das celebrações do aniversário de Aracaju durante todo o mês de março, nos bairros. Hoje, mais uma vez, estamos na zona norte, aqui na Colina de Santo Antônio. Ainda teremos eventos na zona de expansão, no Mosqueiro, no Parque da Sementeira, com atrações para as crianças, como Patati Patatá. No próximo fim de semana, teremos a nossa grande Corrida Cidade de Aracaju, com muitas surpresas, e também um show católico no dia 30, no Parque da Sementeira. Mas as celebrações não param por aí. Estamos comemorando os 170 anos, mas, por determinação da prefeita Emília Corrêa, a Funcaju e a Secom devem continuar com eventos de forma menor, durante todo o ano, nos bairros e comunidades. Queremos envolver toda a sociedade, para que as pessoas possam celebrar e sentir orgulho de ser aracajuanas”, afirmou.

Homenagem e valorização da cultura local

A noite começou com o show A Cura, uma homenagem ao músico sergipano Igor Rodsi. A apresentação contou com a participação de 12 artistas locais, que emocionaram o público com interpretações marcantes e resgataram a obra do homenageado. Em seguida, o cantor Lula Ribeiro subiu ao palco e encantou a plateia com um repertório que mesclou sucessos próprios e clássicos da MPB, reforçando a importância da música sergipana.

Lula Ribeiro expressou sua emoção ao retornar aos palcos aracajuanos em um evento tão significativo. “A expectativa para esse show era enorme, e estou muito feliz pelo convite da Prefeitura e da Funcaju. Faz muitos anos que não me apresentava no aniversário da cidade, então estar aqui hoje tem um significado muito especial para mim. Preparamos um show muito bacana, com músicos que admiro e que compartilham dessa energia incrível. Tenho certeza de que o público vai curtir bastante o que preparamos.”

O cantor também elogiou a descentralização dos eventos, destacando a importância de levar a cultura para diferentes pontos da cidade.

“Achei maravilhoso essa ideia de espalhar os shows por vários lugares, e não concentrar tudo em um único ponto, como o Mercado ou a Atalaia. A Colina de Santo Antônio, por exemplo, é um dos meus lugares preferidos em Aracaju. Sempre que estou na cidade, gosto de vir aqui, contemplar o pôr do sol e aproveitar a vista. Cantar nesse cenário, em uma data tão especial, é uma felicidade imensa.”

Evento aproxima cultura da população

A programação diversificada tem sido um atrativo tanto para os aracajuanos quanto para visitantes. A moradora do bairro Santo Antônio, Rosa Saia Rodada destacou a importância de eventos como esse acontecerem nos bairros, facilitando o acesso da população. “O que eu estou achando é que está sendo maravilhoso, significativo para toda a população, porque nem todo mundo pode se deslocar para locais mais distantes. Se tem no próprio bairro, está ótimo. Eu moro do outro lado da rua, é bem pertinho da minha casa, e vejo que pessoas de vários locais estão aqui. Está sendo maravilhoso, está de parabéns a prefeita”, afirmou.

A enfermeira Letícia Barbosa também elogiou a iniciativa e ressaltou o impacto positivo para a cidade. “Eu achei extremamente inovador. Acho que isso devia acontecer sempre aqui em Aracaju. Chama turistas e é bom para os moradores também”, disse.

Programação segue até o final de março

As comemorações dos 170 anos de Aracaju continuam ao longo do mês, com eventos espalhados por diferentes pontos da cidade. Neste sábado, 22, o Parque da Sementeira recebe atrações voltadas para o público infantil, como Maruska Kids, Duda Galvão e a dupla Patati Patatá. Já no domingo, 23, a Orla Pôr do Sol será palco para apresentações de Tatua Mensageiro do Forró, Luiz Fontinele e Bia Villa Chan.

Até o dia 30 de março, a programação contará com atrações artísticas, esportivas e culturais, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário aracajuano. A Prefeitura de Aracaju reforça o convite para que a população participe e aproveite as festividades.

