Artistas sergipanos comporão grade de shows gratuitos da Expo Verão 2025

Entre os nomes já confirmados estão os dos cantores Fábio Lima, Dedé Brasil, Renata Pessoa, Lu Xodó Calipso, Isaac Borges e muitos outros ouros sergipanos.

De 10 a 26 de janeiro de 2025, a praça de eventos da Orla de Atalaia será o destino para sergipanos e turistas que desejarem conhecer um pouco mais do que é produzido localmente em diversas áreas, como confecção, artesanato, vestuário, acessórios, gastronomia e muitos outros itens, na 4ª edição da Expo Verão. Criado para valorizar e divulgar as potencialidades de Sergipe, o evento já se consolidou como a maior feira multissetorial de Sergipe, e tem atraído a visita de mais de 200 mil pessoas por ano.

Outro diferencial da Expo Verão é a parte de lazer da feira, composta por uma vasta programação no palco principal do evento, que vai desde aulas de ginástica até shows artísticos, tudo gratuitamente. E nesse quesito, outro diferencial do evento é ter uma grade artística composta 100% por artistas locais. Já estão confirmados para a edição 2025 os cantores Dedé Brasil, Renata Pessoa, Edu Borges, Isaac Borges, Fábio Lima, Mateus Silva, Chiko Queiroga, Neu fontes, Lu Xodó Calypso, e as bandas Três Moleques e Bad Name.

E além do palco principal, em 2025 a feira contará com mais uma novidade: a praça de alimentação gourmet, que também terá shows de voz e violão, todas as noites, e cuja programação será exclusiva com artistas sergipanos que tocam em barzinhos.

De acordo com Alexandre Porto, diretor da Êxito Eventos, empresa idealizadora e realizadora da feira, ter um casting com artistas 100% sergipanos é uma forma de mostrar para a sociedade local e turistas, parte da riqueza artística que o estado possui. “Sergipe tem excelentes cantores, grupos e bandas, e seria muita incoerência da nossa parte, que fazemos um grande evento enaltecendo as potencialidades do nosso estado, ignorarmos esse importante setor, que tão bem nos representa seja no Brasil ou fora do país”, destacou o empresário.

E esse reconhecimento da Expo Verão aos artistas locais tem agradado não apenas ao público, mas principalmente a classe artística, que tem se sentido valorizada, como afirmou o cantor Dedé Brasil, ex-vocalista da banda Forró Brasil, que com 35 anos de carreira é um dos destaques de Sergipe, e do país, quando o assunto é forró. Em 2025 será a terceira participação de Dedé no palco da Expo Verão.

“Fico feliz demais em fazer parte desse projeto tão importante, que não apenas valoriza o ouro da casa, mas também serve como vitrine para nós. Sergipe é pequeno demais para a quantidade de talentos que possui, e espaços como a Expo Verão são necessários para fazer com que esse ouro brilhe cada vez mais forte”, assegurou Dedé Brasil.

Cantar e encantar

Quem também reconhece a maior feira multissetorial do verão sergipano como um excelente espaço de divulgação dos artistas locais é a cantora e compositora Renata Pessoa, que tem se destacado em editais e festivais de música autoral. Em 2022, ela conquistou o primeiro lugar no Festival da Canção de Itabaiana, e no mesmo ano foi selecionada, através do edital do SESC, para o Natal Iluminado, em Aracaju. Em 2023, a artista ficou em 2º lugar no Festival Itabaianense da Canção e recebeu o prêmio como Melhor Intérprete.

Renata Pessoa foi uma das atrações da Expo Verão nas edições 2023 e 2024, e já está no casting de 2025 da feira. Segundo ela, a Expo Verão tem se superado a cada ano, crescendo e se consolidando ainda mais como um evento de grande relevância, porque além de incentivar o empreendedorismo, valoriza profundamente a cultura local.

“E enquanto cantora, vejo a feira como uma excelente oportunidade para apresentar meu trabalho, tanto para meus conterrâneos quanto para os turistas que estão na cidade. É gratificante fazer parte de um evento tão significativo, que celebra talentos e promove o desenvolvimento cultural e econômico da região”, declarou.

Para Fábio Lima, cantor com mais de 25 anos de “estrada” e um dos principais expoentes da música em Sergipe, a Expo Verão possui grande relevância quando se trata de valorização da cultura e dos artistas locais, em todos os parâmetros e âmbitos, ao ponto de ser um dos desejos do cantor que produtores, antigos ou iniciantes, visitem a feira para verem de perto o sucesso de um espaço composto por artistas e produtores locais, e que sejam inspirados a realizar eventos que coloquem em evidência toda a classe produtiva sergipana, assim como faz a Expo Verão.

“Como já disse o grande Milton Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está, e a Expo Verão é um desses lugares. Acho importantíssimo abrir a feira para artistas, produtores e criadores locais, pois temos poucos espaços que agem desta maneira, e poucos tão democráticos como a Expo Verão, que dá oportunidade para que artistas de todos os tamanhos sejam conhecidos, em um momento em que a cidade está repleta de turistas, como o verão. Essa feira não pode acabar nunca, pelo contrário, tem que ser cada vez mais ampliada”, almejou Fábio Lima.

Texto e foto Andréa Moura