ARTISTAS SERGIPANOS DESTACAM IMPORTÂNCIA DA VILA DO FORRÓ COMO ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO CULTURAL EM SERGIPE

A Vila do Forró, montada na Orla da Atalaia, em Aracaju, segue movimentando a cena cultural sergipana até o fim desta semana. Nesta terça-feira, 22, artistas sergipanos que compõem a programação avaliaram a importância do espaço como um ambiente de valorização da cultura e de visibilidade para suas produções. Com três espaços, Coreto, Teatro e Barracão, a Vila soma mais de 30 atrações só nesta última semana de atividades. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A diversidade de expressões artísticas é um dos destaques da programação, que abrange música, teatro e dança. No Teatro da Vila, subiram ao palco os espetáculos ‘As aventuras juninas do Sítio Pica-Pau Amarelo’, do grupo Raízes, e ‘Menina Miúda’, do grupo A Tua Lona. No Coreto, o grupo Canto do Acauã levou forró tradicional ao público, enquanto o Barracão recebeu apresentações de Dialeto Nordestino, Quadrilha Festa na Roça e Otávio Neto.

Para Pacha Nordestina, vocalista do grupo Dialeto Nordestino, o espaço é uma janela importante de visibilidade. “É sempre um prazer estar por aqui, porque o reconhecimento das pessoas é muito importante para o nosso trabalho. A gente se prepara o ano inteiro pra momentos como esse. Aqui, conseguimos furar bolhas, alcançar públicos que não conheciam nosso som, inclusive turistas. Isso vai muito além do período junino”, afirmou.

A banda Canto do Acauã, formada por jovens músicos, se apresentou pela primeira vez no Coreto e destacou a importância de manter viva a tradição. “Como jovens e fazedores de cultura, é muito importante esse lugar de resistência. Nosso grupo remonta o forró mais antigo, mas traz também nuances do forró atual. A Vila abre portas para outras oportunidades, e a gente só tem a agradecer”, disse o integrante Guilherme Santos.

“Estar no palco é sempre uma responsabilidade e também uma felicidade. A gente sente que a tradição do forró continua viva com espaços como esse”, completou Alessandro Valverde, também integrante da banda.

No Teatro da Vila, o grupo Raízes ressaltou o quão significativo é ter um espaço para as artes cênicas dentro da programação. “Essa é a nossa terceira apresentação na Vila e a valorização que estamos recebendo aqui em Aracaju é muito especial. O teatro ainda não tem o mesmo espaço que outras linguagens, mas aqui sentimos que ele é acolhido e respeitado”, destacou o ator Vinícius Lima.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Marco Ferro