Artistas sergipanos se preparam para participar do Verão Sergipe na Caueira em Itaporanga

Mais uma edição do Verão Sergipe se aproxima e, com ela, também aumenta a expectativa dos artistas que participarão do projeto. Essa é a segunda edição do evento, após a retomada em 2024, e objetiva levar cultura, esporte, lazer e geração de renda para as cidades. O Verão Sergipe é uma realização do Governo de Sergipe, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Durante os dias 21 e 22 de fevereiro, a Praia da Caueira vai ser palco de uma programação repleta de grandes artistas sergipanos. A noite da sexta-feira, 22, será aberta com o cantor sergipano Igor Ativado, que já está na expectativa pela estreia. “Será a minha primeira vez no Verão Sergipe, esse evento grandioso, e estou muito feliz de poder mostrar o meu trabalho. Estamos preparando um showzaço pra todo mundo que vai curtir junto com a gente. Essa é uma grande oportunidade para nós, artistas sergipanos, mostrarmos o nosso trabalho, em um evento como esse, com uma grande estrutura que, sem dúvida, incentiva demais a nossa cultura”, ressalta.

No sábado, As Patricinhas dão início à noite de shows na Caueira, dividindo o palco com artistas nacionais. Nubia Santana, cantora da banda que abre o último dia do Verão Sergipe, contou que o show está sendo preparado com muito carinho. “Ficamos muito feliz em fazer parte desse evento incríve. A expectativa está grande em entregar um show preparado com muito carinho e, ao mesmo tempo, com um sentimento de gratidão ao nosso governo que vem abrindo portas para nós, artistas de Sergipe, permitindo que estejamos em palcos com artistas nacionais, grandes artistas, então só podemos estar com expectativa mil para mais um evento grandioso na história das Patricinhas”, relata.

Quem também participará da festa é a DJ Anny B. A produtora de eventos e produtora musical Anny Brito já faz parte do evento antes mesmo da sua apresentação, pois foi responsável pela curadoria da tenda eletrônica, palco no qual vai se tocar. A sergipana de 37 anos tem 18 anos no mercado de música eletrônica e 15 de carreira como DJ. Para ela, é muito importante participar do projeto. “É sensacional fazer parte da programação do Verão Sergipe 2025 representando a música eletrônica como artista local no palco principal. Este evento é muito especial para mim, pois fui estagiária no Governo, em 2009, e participei da produção na primeira fase desse projeto, indicando, na época, alguns djs locais para encerrar os shows na Caueira e Pirambu. Depois de 16 anos, voltar a trabalhar no verão, agora como DJ e, também, colaborando para outros 25 djs locais fazerem parte da programação na tenda eletrônica, será um grande marco na minha trajetória profissional”, conta.

Além dos artistas sergipanos, a edição da Caueira também contará com grandes nomes como É o Tchan, Jorge Aragão e Toni Garrido. A programação segue para a Praia do Abaís, em Estância, no último final de semana de evento, de 28 de fevereiro a 3 de março. Assim como em todas as cidades, o final de semana de Carnaval também estará lotado de artistas locais. Ao todo, são 24 sergipanos que fazem parte do Verão Sergipe 2025.

Os domingos são dedicados apenas às atividades esportivas.

Confira a programação abaixo:

Sexta

21/02/2025

21h – Igor Ativado

23h – Jorge Aragão

1h – Matheus Fernandes

3h – Banana Nativa

Sábado

22/02/2025

21h – As Patricinhas

23h – Toni Garrido

1h – Detonautas

3h – É o tchan

Foto: Erick O’Hara