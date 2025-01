SE Mapping: Artistas vivem expectativa para apresentações

Um espetáculo de luz, arte e tecnologia vai transformar a Praça Fausto Cardoso nos próximos dias 11 e 12 de janeiro. O Sergipe Mapping, festival gratuito com projeções mapeadas, música, artes visuais e cultura popular, irá tomar conta do Centro de Aracaju, e os artistas sergipanos levarão muita música ao evento que abre a programação do Verão Sergipe 2025. O SE Mapping é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com produção da SSA Mapping.

O espetáculo ao ar livre combina música e imagem, com apresentações de bandas e artistas locais, além de grupos folclóricos acompanhados de intervenções visuais. Essa é mais uma oportunidade para o público sergipano conhecer os artistas da terra, assim como a cultura do estado. As bandas e cantores sergipanos que irão se apresentar na praça já aguardam o SE Mapping com expectativa.

A cantora e backing-vocal Nanda de Aquino é uma das artistas que se apresentará no SE Mapping. Ela fará participação no show do sergipano Pedro Lua no sábado, 11, e está animada para o momento. “As expectativas para o SE Mapping são bem positivas. A proposta do evento em si é bem legal, e eu tô muito feliz pelo convite do Pedro Lua pra participar do show. Acompanhei o pai dele, o nosso saudoso Rogério, e hoje tenho a graça de também acompanhar o filho, que tem um trabalho incrível”, contou.

Ela ainda elogiou o projeto que chega pela primeira vez à Aracaju. “A proposta do evento é maravilhosa, sobretudo por promover a arte no Centro da cidade de forma acessível e gratuita, e reunir artistas de diversos aspectos para produzir arte e proporcionar uma experiência sensorial ao público sergipano. Acredito que os shows serão lindos, principalmente por ter tantos artistas sergipanos apresentando sua arte, para coroar toda essa movimentação”, finalizou.

Quem também fará participação no no show de Pedro Lua é a cantora Lari Lima, que afirmou estar muito feliz de participar desse momento único: “Iniciar o ano com o SE Mapping é muito especial. Acredito muito na tecnologia e na arte como movimento ancestral e enriquecedor para a nossa cultura e estou muito feliz de dividir esse momento com outros artistas. Desejo vida longa, e que possamos vivenciar mais momentos como esses”.

Já a banda The Baggios fará a apresentação de encerramento do evento, com participações de Anne Carol e Sandyalê. “A gente sempre prezou por trabalhar com a parte visual, imagética, e o evento traz isso. Ele traz uma união da imagem e da música. É algo muito familiar para a gente, só que com uma proporção imagética ainda maior. A gente vai ter um plano de fundo inédito, com projeções de pessoas incríveis. Então tem tudo para ser algo histórico e memorável”, afirmou Julico, vocalista da banda.

A expectativa do maestro da Orquestra Sanfônica de Aracaju, Evanilson Vieira, também é alta. “Preparamos um repertório gostoso, com as músicas que o público gostará de ouvir, para o público dançar com a gente e aproveitar bastante”, convidou ele.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o evento é mais uma oportunidade para reforçar e valorizar o artista sergipano. “O SE Mapping é um festival que irá acontecer pela primeira vez no estado neste fim de semana, e nós pensamos que é um momento muito oportuno para mostrar os nossos talentos e riquezas, nesse intercâmbio de tantas artes. Esse será mais um espaço que o público não só do nosso estado, mas também turistas, poderão conhecer os artistas locais, que fomentam a cultura e levam nosso nome a tantos outros lugares”, destacou.

Programação

A programação conta com 18 obras de videomapping que exploram a história e cultura de Sergipe, desde os povos originários Kariri-Xocós até a ativista e historiadora Maria Beatriz Nascimento. O evento também oferece oficinas, passeios guiados, feira de economia criativa, performances musicais e apresentações de cultura popular.

Além das projeções, o festival inclui um núcleo de economia criativa, com feira de gastronomia e empreendedorismo para valorizar a produção local. Haverá ainda uma oficina introdutória de videomapping destinada a artistas sergipanos e passeios guiados pelo Centro Histórico, que vão explorar curiosidades e histórias conectadas ao patrimônio cultural de Aracaju.

Instalações artísticas

A programação traz ainda instalações artísticas como Digital Landscape, do artista visual Homem Gaiola, que utilizará laser mapping nas fachadas do Palácio Fausto Cardoso e do Palácio da Justiça. Para o público infantil, a instalação interativa Acaso Surreal, de Kelly Pires, promete envolver as crianças em experiências visuais lúdicas. Além disso, o SE Mapping terá uma mostra visual que reúne obras inéditas de VJs de todo o Brasil.

O festival também reforça seu compromisso com a inclusão e acessibilidade, oferecendo interpretação em Libras durante as apresentações de encerramento, audiodescrição nos passeios guiados e um espaço reservado para pessoas com deficiência.

Confira a programação completa clicando neste link.

Foto: Arthuro Paganini