Árvore caída ou precisando de poda? Saiba quem acionar dependendo da situação

A Energisa só deve ser acionada quando os galhos estão próximos da rede

Se uma árvore cai sobre a rede elétrica ou seus galhos alcançam os fios, é um sinal de alerta para eventuais impactos no fornecimento de energia. Por isso, o serviço de poda preventiva para evitar o avanço de galhos na estrutura elétrica é uma ação importante para a garantia do fornecimento de energia elétrica. Este serviço de poda preventiva de árvores em espaço público é de responsabilidade do município.

Quando a árvore está localizada numa área privada, como no terreno de uma casa, por exemplo, cabe ao proprietário do imóvel ou terreno contratar um profissional treinado, para realizar esta atividade. A Energisa só deve ser acionada, por questões de segurança, quando os fios já estão muito próximos da rede elétrica.

Somente este ano, a distribuidora já realizou 88.530 mil podas de segurança para evitar a interrupção do fornecimento de energia e prejuízos para os clientes. Segundo o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, há um cronograma diário para a realização de podas apenas em locais que representem risco iminente de acidentes e danos a comunidade.

“A poda realizada pela empresa retira somente a parte que está próxima à rede elétrica, seguindo critérios ambientais e evitando ocorrências que acarretam o desligamento/danos das redes e/ou até acidentes com terceiros. Quando a poda não é realizada a tempo, os galhos das árvores podem ficar próximos dos cabos da rede elétrica e, havendo contato, pode ocasionar curtos-circuitos, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento de energia e até mesmo energizar a árvore, elevando o risco de incêndio e choque elétrico”, alerta. Já nos casos em que há queda de árvores em virtude de fortes chuvas ou acidentes graves, como uma árvore caída sobre um veículo, é necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros.

Saiba quem acionar em cada situação:

Poda ou Remoção de árvores em áreas públicas:

– Quem acionar? Prefeitura Municipal.

– Quando acionar: Para podas ou remoção de árvores em áreas públicas (como praças, calçadas e canteiros em avenidas), e em casos de árvores que oferecerem risco dentro ou fora da residência.

Poda ou Remoção de árvores em áreas particulares:

– Quem acionar? O proprietário é responsável pela realização da poda dentro da sua propriedade, seguindo as legislações ambientais vigentes.

Galhos encostando na rede elétrica ou árvores energizadas:

– Quem acionar? Energisa

– Canais de atendimento: App Energisa On, Site: www.energisa.com.br ou telefone 0800 079 0196.

– Quando acionar: Quando os galhos das árvores estão próximos à rede elétrica, a Energisa deve ser acionada para realizar a poda de segurança com profissionais capacitados. Após a execução do serviço, seja em área pública ou particular, o proprietário será responsável por realizar a poda preventiva com o objetivo de evitar que os galhos se aproximem da rede elétrica.

Em situação de acidente e fortes chuvas:

– Quem acionar? Corpo de Bombeiros

– Telefone: 193

– Quando acionar: Se a árvore oferecer risco à segurança da população, se ameaçar queda ou se estiver caída em via pública, em cima de um veículo ou casa ou muro.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas