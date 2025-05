ASEOPP celebra 18 anos de atuação em defesa da construção civil sergipana

Nesta quinta-feira, 15 de maio, a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP) celebra 18 anos de uma trajetória marcada pela união do setor, pela defesa da legalidade e pelo compromisso com o desenvolvimento de Sergipe.

Fundada em 2007 pelo engenheiro e empresário Luciano Franco Barreto — que segue à frente da entidade — a ASEOPP nasceu com o propósito de reunir empresários sergipanos do setor da construção para atuar de forma mais participativa nos conselhos e fóruns que discutem políticas públicas e diretrizes da área.

“Unimos esforços por um mercado mais justo, transparente e comprometido com a sociedade. Ao longo desses 18 anos, a ASEOPP se fortaleceu como referência de ética, defesa da legalidade e compromisso com a entrega de obras que realmente atendam ao interesse público”, afirma Luciano Barreto, presidente da entidade.

Com o lema “Preço justo, obra concluída, sociedade atendida”, a ASEOPP tem sido uma voz ativa na busca por equilíbrio entre os interesses dos empresários e as demandas da sociedade. Entre suas principais bandeiras estão a modernização da legislação de licitações — com críticas construtivas à antiga Lei 8.666 —, a valorização da engenharia nacional e a luta por maior previsibilidade e segurança jurídica nos contratos públicos.

A associação também atua pela valorização das empresas locais, por um ambiente concorrencial saudável e contra práticas predatórias que comprometem a qualidade das obras e os direitos dos trabalhadores.

Além disso, a ASEOPP promove constantemente debates, encontros e ações formativas para seus associados, abordando temas como inovação, compliance, sustentabilidade e boas práticas de gestão.

“Nosso papel vai além da defesa institucional. Queremos um setor que orgulhe o sergipano, que gere empregos de qualidade e que entregue obras que façam diferença na vida das pessoas. Essa é nossa missão e continuará sendo”, reforça Luciano Barreto.

O aniversário de 18 anos marca não só a maioridade da entidade, mas também a consolidação de um trabalho que influenciou positivamente a forma como se pensa e se executa a infraestrutura em Sergipe.

Texto e foto Marcelo Carvalho