ASL faz doação de livros para Fundação Pedro Paes Mendonça

Dezenas de publicações de autores sergipanos foram doados, nesta segunda-feira (07), pela Academia Sergipana de Letras (ASL) à Biblioteca da Fundação Pedro Paes Mendonça, com o objetivo de enriquecer culturalmente ainda mais o espaço dedicado à leitura. A biblioteca fica localizada na Serra do Machado, povoado de Ribeirópolis, e sua estrutura faz parte das ações sociais da Fundação, cuja atuação começou em 1989 e hoje abrange moradores de sete povoados de Ribeirópolis.

A doação foi uma iniciativa do imortal Antônio Carlos Sobral de Sousa e contou com apoio do presidente José Anderson Nascimento e demais integrantes. A cerimônia de entrega aconteceu na presença da diretora de Relações Institucionais e Desenvolvimento Social do grupo JCPM, Lúcia Pontes, da gestora pedagógica da Fundação Pedro Paes Mendonça, Fabiana Oliveira e dos estudantes do Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça.

“A responsabilidade de trabalhar com a educação no nosso país é enorme. Entendemos que esse ato da Academia Sergipana de Letras é de uma generosidade imensurável. Essa doação vai engrandecer nossa biblioteca e é fonte de aprendizado para os jovens da Serra do Machado e para o nosso corpo de professores. É uma grande oportunidade de se debruçar em cima da produção sergipana, pois se você não conhece o seu lugar, se não valoriza as suas origens, se não reconhece o valor da sua cultura e da sua história, provavelmente não vai se reconhecer como pessoa. Em nome do senhor João Carlos e de toda a equipe da Fundação, só temos a agradecer pela aproximação com a Academia, fundamental para o êxito do nosso trabalho na contribuição com o futuro da população sergipana e brasileira”, disse Lúcia Pontes aos presentes no momento da entrega.

Segundo a equipe pedagógica da FPPM, o material é recebido com entusiasmo pelas unidades de ensino da Fundação e carrega um grande valor simbólico na preservação da cultura do nosso estado. “Os livros cedidos abraçam diversas temáticas, ajudando a ampliar o campo de conhecimento da comunidade escolar. É uma verdadeira celebração à sergipanidade e a riqueza da nossa gente”, disse Fabiana Oliveira, gestora do Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça.

“Hoje é um dia de muita alegria para todos os membros da Academia, pois estamos dando nossa contribuição para o futuro da criançada e de todos que são beneficiados com as ações da Fundação. Por intermédio do nosso confrade Albano Franco, eu tive a oportunidade de estreitar relacionamento com um sergipano ilustre, que é João Carlos Paes Mendonça. A partir daí, fui convidado a conhecer aquela obra fantástica que eles têm em Serra do Machado, a Fundação Pedro Paes Mendonça”, comentou o acadêmico Antônio Carlos Sousa.

Sobre a Biblioteca Pedro Paes Mendonça

Além de dispor de um amplo acervo literário para a comunidade atendida pela Fundação Pedro Paes Mendonça, os moradores de Serra do Machado e região fazem uso da biblioteca para acessar à internet gratuitamente, dispor de sala de estudos e receber suporte para cadastro de currículos em seleções de emprego.

No local, frequentemente alunos do Centro de Educação Básica Auxiliadora e da Escola São Sebastião vivenciam atividades pedagógicas de incentivo à leitura e à produção textual. A Biblioteca também tem como característica o uso compartilhado das ações desenvolvidas pelos demais setores da Fundação. Na lista constam: oferta de cursos de inglês, de cuidador de idosos, e de empreendedorismo; grupos de discussão de saúde preventiva; entre outras.

O espaço físico da biblioteca foi, em 1935, onde Pedro Paes Mendonça abriu seu primeiro negócio, uma pequena mercearia, dando início à história de sucesso no nordeste do Grupo JCPM.

Foto. Victor Caldas

Lotti+Caldas Comunicação