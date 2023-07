Aspra/SE repudia a atitude do ex-prefeito de capela Manoel Sukita

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) vêm à público repudiar a atitude do ex-prefeito de Capela Manoel Sukita, por desrespeitar e tentar atrapalhar o trabalho realizado por policiais militares durante a Festa do Mastro no município de Capela (http://www.espacomilitar.com/2023/07/vergonha-ex-prefeito-sukita-desafia.html).

Sukita fez questão de gravar um vídeo e postar em suas redes sociais, que depois viralizou nas redes sociais, querendo “aparecer”, se negando a desligar a aparelhagem de som durante a passagem do trio com Bell Marques, no momento da passagem do cortejo, se intitulando ex-prefeito Sukita, querendo desrespeitar as diretrizes do evento, que foram previamente acordadas em reunião realizada, para o bom andamento do evento festivo, mas pelo que se observa, Sukita tentava a qualquer custo chamar a atenção e se mostrar acima das determinações legais tomadas com antecedência. Ressalte-se que no percurso todas as pessoas que estavam com aparelhagem de som, desligaram imediatamente assim que era solicitado pelos policiais militares, colaborando assim para o bom andamento da festa.

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE destacam que o ex-prefeito Sukita não está acima da legislação e das diretrizes tomadas para a segurança do evento, portanto deveria ter obedecido, bem como, quem quer saber se ele é o ex-prefeito Sukita, grande coisa!, pois segundo a nossa Constituição Federal, em seu artiggo 5º, todos são iguais perante a lei, inclusive ele, e, portanto, deveria ter se portado como um cidadão correto e cumpridor da lei e das diretrizes para a segurança pública de todos.

Esperamos que o Ministério Público de Capela adote as providência necessárias contra Sukita e o responsabilize pelo vergonhoso desrespeito para com os policiais militares que trabalhavam no evento.

Blog Espaço Militar e ASPRA/SE