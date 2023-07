Assessoria jurídica da ASPRA/SE mantém contato com o comandante-geral do CBM/SE

No início da tarde desta segunda-feira, dia 24, a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do assessor jurídico da área criminal, o advogado Márlio Damasceno, manteve contato com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, Coronel Fábio Cardoso, levando questionamento de Subtenentes da corporação, visto que os mesmos, desde 2017, estão com o curso de CHO e ainda não foram promovidos, diferentemente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que fizeram o último CHO e acabaram de ser promovidos.

O assessor jurídico da ASPRA/SE tomou conhecimento de que assim que o Coronel Fábio assumiu o comando do CBMSE, teve ciência de um problema com promoção de praças, momento em que o mesmo foi à Procuradoria Geral do Estado, com o objetivo de conversar com a procuradora responsável pelo caso, sendo informado que tal processo teria prioridade. Além disso, tem um problema relativo ao curso de CHO.

O Coronel Fábio passou que já está avaliando o caso juntamente com a Subcomandante-Geral do CBMSE e com Diretoria de Ensino, prometendo ainda esta semana uma solução para o problema, sendo categórico em afirmar que não aceitaria prejuízo à carreira de ninguém.

Mais uma vez a ASPRA/SE, através da sua assessoria jurídica, mostra o trabalho que realiza em prol dos militares sergipanos, sempre antenada às reivindicações dos bombeiros militares, como também, dos policiais militares.

