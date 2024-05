Assessoria Jurídica do CRA de Sergipe participa do ENAJUR

Nos dias 15 e 16 de maio aconteceu o Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas do Sistema CFA/CRA’s (ENAJUR), em Brasília, e o Conselho Regional de Administração de Sergipe marcou presença com a assessoria jurídica, composta pelos advogados Raphael Goes e David Garcez.

Os dois dias foram focados em discutir temas ligados ao Direito a fim de promover a uniformização no entendimento jurídico sobre os temas, cuja relevância tenha repercussão no cumprimento das finalidades do Sistema CFA/CRA’s.

De acordo com o advogado Raphael Goes, o evento foi extremamente proveitoso e enriquecedor para visibilidade do CRA-SE. “Tentamos representar da melhor forma possível, falamos sobre algumas questões peculiares do nosso trabalho, nosso termo de cooperação com o TCE, dentre várias outras conquistas que tivemos dentro do CRA Sergipe.”

Ascom CRA-SE