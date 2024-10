Assinado pelo Clube, Encontro de Ex-Alunos do CCPA acontecerá dia 16 de novembro

Prestes a celebrar meio século de história, o Colégio de Ciências Pura e Aplicada (CCPA) realizará, em parceria com o Clube, o Encontro Anual de Ex-Alunos. O evento especial acontecerá no dia 16 de novembro, a partir das 16h, no Iate Clube de Aracaju. Referência em qualidade, experiência do cliente e comunidade, o Clube promete uma festa incrível para reviver nos participantes as memórias emocionantes dos tempos de colégio.

A saudade foi o principal motivador para a criação do evento, que promete reviver lembranças marcantes da vida escolar de quem passou pelo CCPA. Os ex-alunos relembram com carinho das fardas brancas, do jeans surrado, dos intervalos na cantina e das famosas escapadas para o KomeKeto da Dona Filó, onde o calsone era um verdadeiro sucesso. Os jogos de futebol na quadra e as competições de polo aquático durante os jogos internos da escola também estão entre as recordações.

Para garantir que o encontro seja inesquecível e resgate as melhores lembranças daquela época, a escolha do local foi estratégica: o Iate Clube de Aracaju, localizado na Avenida Beira Mar, um espaço emblemático que remete aos tempos de escola.

As atrações também foram selecionadas com muito carinho. A festa começará com a Cartel de Bali, trazendo um repertório de Pop Rock que vai dos anos 80 aos 2000. Em seguida, o forró de Gustavo da Rojão, um ex-aluno querido, promete animar a todos. Por último, e não podia faltar, o pagode da Só de Brincadeira, para relembrar a época dos Los Gatos e do Espaço Elétrico.

Ingressos

Os ingressos para o Encontro de Ex-Alunos do CCPA são limitados e valem uma camisa para usar no dia do evento. A festa também é aberta ao público em geral e os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, na Houze da Bázico, localizada na Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho, e na secretaria do CCPA.

Sobre o Clube

Fundado em 2009 por um grupo de amigos, inicialmente como uma festa, o Clube do Samba tornou-se o Clube, agência de entretenimento genuinamente sergipana, especializada na produção de eventos de alto padrão, que têm como premissa proporcionar experiências de alta qualidade aos clientes.

Sob a chancela do Clube, estão eventos importantes como o Sarauzin, a Churrascada do Seu Chico e o Samba In Concert; eventos corporativos como a Feijoada da Advocacia, promovida pela OAB/SE, a Confraternização da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe e o aniversário de 55 anos do Hospital São Lucas; além de marcas de sucesso como o Samba Gin (collab com a Hiddenspeakeasy) e o Chopp do Clube (collab com a Cervejaria Uçá).

Fonte NV Comunicação