Assinado pelo Clube, Sarauzin leva pagode alto padrão à beira-mar

32ª edição do evento acontece no próximo sábado, 21, a partir das 15h, no Viral Sky Beach

Sábado, pé na areia, beira-mar e o melhor pagode do mundo! Combinação perfeita para a última edição do Sarauzin, que acontece no próximo sábado, 21 de dezembro, a partir das 15h, no Viral Sky Beach, em Aracaju. Em sua 32ª edição, a festa promete manter o padrão Clube que conquistou um público fiel, combinando música de qualidade, ambiente diferenciado e momentos inesquecíveis.

Com o tema Jingle Bells e o branco como cor predominante, o último Sarauzin de 2024 celebra o espírito de confraternização e as boas energias do fim de ano. Cada edição proporciona experiências diferentes, mas mantém a incrível energia, o pagode de qualidade e a participação do público como a verdadeira atração principal.

No Sarauzin 32, quem abre a programação do pagode alto padrão à beira-mar é a talentosa Mary Correia, com sua voz marcante e versatilidade. Logo depois, a Roda de Samba do Clube – formada por Jpê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto, João Miguel e Igor – assume o palco com um repertório vibrante que mescla samba com sucessos de outros ritmos. Para tornar o evento ainda mais contagiante, está confirmada a participação especial de Dioguinho.

Ingressos

Os ingressos para a 32ª edição do Sarauzin são limitados e já estão disponíveis no Sympla, na Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho) e na Arena Calu (Rua Antônio Maia, nº 35 – Coroa do Meio).

Também é possível adquirir ingressos entrando em contato com os comissários oficiais do evento pelo Instagram: @criscavalcante, @diegokabecinha, @iasmimandr, @juliana_koch22 e @leticiaagomes.

Nesta edição especial, o Sarauzin também abraça a solidariedade. Em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), o evento convida os participantes a levarem brinquedos para doação, contribuindo para tornar o Natal das crianças atendidas pela instituição ainda mais feliz.

Todas novidades da 32ª edição do Sarauzin estão disponíveis nos perfis @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (79) 99975-1218.

SERVIÇO

Sarauzin – 32ª edição

Data: 21/12

Horário: a partir das 15h

Local: Viral Sky Beach

Tema: Jingle Bells

Cor: branco

Ingressos: Houze da Bázico, Arena Calu, Sympla e com comissários oficiais

Fonte e foto NV Comunicação