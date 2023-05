Assistência Social  participa de encontro formativo promovido pela Fundação Renascer

O Encontro teve como objetivo qualificar os profissionais técnicos para a ampliação do trabalho socioeducativo, fortalecendo as ações intersetoriais

Com o objetivo de ampliar o acesso à informação e promover a garantia de direitos para a população aracajuana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Assistência Social, participou do 1° Encontro Formativo Intersetorial promovido pela Fundação Renascer do Estado de Sergipe, que teve como tema Programas de Transferência de Renda.

O Encontro objetivou qualificar os profissionais técnicos para a ampliação do trabalho socioeducativo, fortalecendo as ações intersetoriais que viabilizem a conexão entre o Sistema Único da Assistência Social (Suas) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), e contou com a facilitação da equipe que compõe a Coordenadoria de Políticas de Transferência de Renda da Diretoria de Gestão Social da Habitação de Aracaju.

De acordo com a coordenadora de Políticas de Transferência de Renda, Yolanda de Oliveira, a ação promoveu a multiplicação de informações para que também sejam garantidos os direitos das famílias daqueles que cumprem medidas socioeducativas.

“Estamos trazendo esse conteúdo para que os técnicos possam multiplicar com as famílias que são atendidas aqui. São informações sobre o BPC, pois aqui tem muitas pessoas com deficiência, inclusive abrigadas, sobre o novo Bolsa Família e sobre o nosso programa AME, que é um programa de transferência de renda municipal. Estamos trocando experiências, também aprendemos muito com eles, as experiências que o estado tem vai agregar muito ao município de Aracaju”, ressalta Yolanda.

Para a gerente do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Talita Santos, o encontro é também é uma forma de garantir direitos para os usuários e a sociedade como um todo, tendo em vista que se trata de multiplicadores da informação.

“Um dos pilares do Serviço Social é a garantia dos direitos. A gente multiplica essas informações com os técnicos e consequentemente a sociedade só tem a ganhar e, de fato, efetivar os direitos da população. Aqui a gente lida com adolescentes que muitas vezes também têm direito de receber o BPC e por isso a gente está sempre passando essas informações para os técnicos. O Benefício de Prestação Continuada para idoso e pessoa com deficiência é a garantia de um salário mínimo mensal para quem tem a renda per capta inferior ou igual a um quarto do salário mínimo”, disse.

O diretor Operacional da Fundação Renascer, Cleber Pinto, explica que, atualmente, 90% dos adolescentes que entram no sistema geralmente são de família em situação de vulnerabilidade social. Diante disso, salienta, “pegamos setores estratégicos e estamos trazendo todas essas esferas estruturais de fora, ou seja, Secretaria de Estado da Assistência Social e Secretaria Municipal da Assistência Social, para somar, para que possamos ampliar a oferta de serviços, a oferta de possibilidades, que essa família entre em algum programa, pelo Governo Federal, pelo Município e até pelo Estado”, diz.

Foto: Marcelle Cristinne / PMA