Assistentes Sociais celebram em Aracaju, o dia 15 de maio

No próximo dia 15 de maio, a comemoração fica por conta dos(as) assistentes sociais, a data tem o objetivo de dar visibilidade à profissão e suas bandeiras de luta. Em Sergipe, haverá um evento que acontece no auditório do Ministério Público de Sergipe, a partir das 8h, em Aracaju (SE) e tem como tema “Nossa Liberdade é Anticapacitista!”.

Na ocasião, haverá a palestra ‘Atribuições e competências dos(as) Assistentes Sociais: Desafios Contemporâneos’, que será proferida pela profª Dra. Yolanda Guerra, assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e Fábio dos Santos Barbosa, assistente social da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Sergipe e do Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Urgência de Sergipe, doutorando em Serviço Social da UFRJ.

Segundo a presidenta do Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe), Dora Rosa Horlacher, esta é uma oportunidade ímpar para que a categoria se reúna, fortalecendo vínculos e celebrarmos as conquistas da profissão. “Teremos uma programação enriquecedora, com palestrantes renomados que irão compartilhar seus conhecimentos e experiências para inspirar e enriquecer nossa prática profissional”, destacou.

O evento terá também o lançamento do Comitê Anticapacitista, um debate intrínseco ao projeto ético-político profissional consolidado nos princípios inscritos no Código de Ética da categoria há 30 anos e que continuam muito atuais. “Vamos tratar sobre o trabalho e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mas também para enfrentar o preconceito contra essa população, visando buscar garantir acessibilidade para todas essas pessoas, inclusive assistentes sociais com deficiência”, explica Dora Rosa.

Oficinas Regionalizadas

No dia 17 de maio, em Itabaiana e no dia 22, em Lagarto, ocorrem as oficinas regionalizadas. Os assistentes sociais participam de evento que debaterá o tema “Serviço Social na luta Anticapacitista: Por um Brasil de pessoas humanamente diferentes e totalmente livres”. A intermediação fica por conta da assistente social Dra. Flávia Augusta Santos de Melo Lopes, docente da graduação em Serviço Social, na Universidade Federal de Alagoas e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da UFS.

Fonte: Ascom/CRESS