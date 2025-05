Assistentes virtuais com IA revolucionam o atendimento no mercado imobiliário

Transformação digital já impacta a assistência ao cliente, agilidade nas vendas e conversão de leads

A transformação digital no mercado imobiliário avança a passos largos. Em um setor cada vez mais competitivo, tecnologias como assistentes virtuais com inteligência artificial (IA) estão revolucionando o atendimento ao cliente, otimizando tempo e aumentando taxas de conversão.

Segundo a pesquisa Transformação Digital no Setor Imobiliário (Secovi-SP, 2023), imobiliárias que utilizam assistentes virtuais automatizados registraram um aumento de 25% na conversão de lead – os potenciais clientes -, em visitas agendadas, em comparação com métodos tradicionais.

“Não é mais uma questão de diferencial, mas de necessidade. Com o uso da IA, otimizamos e qualificamos processos e liberamos tempo para o que realmente importa: o relacionamento humano”, afirma Fábio Garcez, CEO do CV CRM, empresa líder em soluções tecnológicas para o setor imobiliário.

Atendimento mais rápido e eficiente

Dados do IBGE e da Associação Brasileira de Incorporadoras e Imobiliárias (Abrainc) apontam que 70% dos clientes de imobiliárias consideram o atendimento via chatbot mais eficiente para dúvidas iniciais sobre imóveis. Os bots reduzem o tempo de resposta de horas para segundos, oferecem disponibilidade 24/7 e realizam triagens inteligentes.

No Brasil, já são mais de 164 mil bots em operação, segundo o Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots, com 705 milhões de sessões mensais. Esses “atendentes virtuais” permitem, entre outras coisas, um atendimento ininterrupto, inclusive fora do horário comercial; triagem inteligente de leads; e personalização em escala, contextualizando e humanizando as respostas dadas aos clientes.

Para Fábio Garcez, na era digital, quem quiser alcançar resultados reais precisa inovar. “Usar a tecnologia a nosso favor, ao invés de temê-la. Quem fizer esta análise, certamente, estará um passo à frente na otimização das operações e fidelização dos clientes”, aposta.

O CV CRM desenvolveu o CV Magic, assistente virtual que já atendeu cerca de dois mil clientes em um ano. A ferramenta atua na geração de textos, são cerca de mil clientes e mais de 600 mensagens melhoradas com a função “Redator”; análise de documentos, contabilizando cerca de dois mil nos últimos 12 meses, mais de 80 analisados em apenas sete dias; entre outras frentes.

“Foram registradas mais de 700 conversas ativas com o assistente em três meses, potencializando o atendimento humano. São funcionalidades que otimizam o tempo resposta, mas garante a qualidade do que é executado”, enfatiza o CEO.

O futuro

Os especialistas apostam em novas fronteiras cruzadas: análise preditiva, que consiste em utilizar técnicas estatísticas para analisar dados históricos e antecipar a necessidade dos clientes; atendimento por voz, com chamadas automáticas e interação fluida; bem como a integração com metaverso para agendamento de visitas e suporte em tours virtuais.

Para o CEO do CV CRM, o caminho é claro: “A IA veio para otimizar processos e entregar eficiência. Quem não se adaptar, ficará para trás. O setor imobiliário, tradicionalmente conservador, agora navega em uma nova era, guiada por dados, automação e, acima de tudo, melhores resultados”, afirma Fábio Garcez, categórico.

