Associação Dialogay renasce em Sergipe filiada à CUT

Uma tarde revigorante marcou o renascimento da Associação Dialogay no Estado de Sergipe no Dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de janeiro, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), em Aracaju.

O presidente da CUT-SE deu as boas-vindas para a Associação Dialogay que renasce filiada à CUT. Roberto Silva comentou que é preciso de muita união na luta e citou declarações de Donald Trump, presidente dos EUA, segundo o qual este debate da diversidade tem que acabar.

“Precisamos estar unidos para enfrentar as ofensivas da direita. Assim, vir pra CUT e chamar a atenção da importância da luta da diversidade é algo que vai nos ajudar e vai nos politizar. Antes desta inauguração de hoje já tivemos uma reunião com a secretária Nacional do Bolsa Família, Eliane Aquino, para discutir sobre as condições de sobrevivência da população LGBTQIA+ em condições de vulnerabilidade social”, explicou Roberto Silva.

Welington Andrade, que está na vice-presidência da Associação Dialogay, é uma referência nacional de luta em defesa da causa LGBTQIA+ e peça-chave na reorganização do Dialogay em Sergipe. “É um momento histórico que vivemos hoje com muita emoção. Voltamos com nova direção, composta por pessoas de todas as idades. Estamos vibrando, com força total. Eu estou vivo, tenho vida para lutar e vamos lutar junto à CUT”, declarou Welington.

A Associação Dialogay apresentou sua diretoria presidida pelo professor Paulo Lira, que é secretário de Organização e Política Sindical da CUT-SE.

O professor Paulo Lira explicou que o Grupo Dialogay, em sua primeira edição, foi criado em março de 1981, em conexão com a luta em Los Angeles pela sobrevivência da população LGBT e por políticas públicas.

“A associação Dialogay volta nesta perspectiva política da década de 80 de lutar por direitos e políticas públicas efetivas. São muitos desafios, o fascismo e o nazifascismo estão presentes na nossa sociedade. É muito difícil sobreviver neste contexto de violência da extrema direita e exclusão. Então ninguém solta a mão de ninguém e vamos lutar pela nossa vida com liberdade, amor e vencendo todo e qualquer preconceito”, frisou Paulo Lira.

O secretário de Juventude da CUT-SE, Manoel Pedro Carvalho, também está compondo a diretoria da Associação Dialogay (acesse o link e confira o vídeo nas redes sociais da CUT Sergipe).

O professor Gibaldo Souza, coordenador do Axé Kizomba, comentou que a luta pelo direito à moradia e pelo acesso a políticas públicas para a população LGBTQIA+ é uma luta antiga que não pode parar.

A presidenta da Unidas (Associação de Travestis e Transexuais Unidas na Luta por Cidadania), Ariel Matos, ressaltou a importância do Dialogay enquanto referência histórica de luta LGBTQIA+. “Estamos muito felizes por ter mais uma organização em defesa da pauta LGBTQIAPN+. É muito importante a retomada deste projeto no nosso estado”.

Representando a ASTRA e a mandata da deputada estadual Linda Brasil, a companheira Geovana Soares falou sobre a abertura da Semana da Visibilidade Trans que vai discutir infância, juventude e melhor idade. “Ressaltamos a importância da figura de Welington Andrade. Somos herdeiros e herdeiras desta luta. Então o Dialogay pode e deve continuar”.

Também participaram da atividade as professoras Simone Gama, representando o SINTESE, e Ivonete Cruz, representando a CNTE. “O mundo do trabalho passa por mudanças profundas e todas as pessoas que trabalham precisam ter seus direitos garantidos. No caso da população LGBTQIA+ tem o direito de existir, viver, amar e ser respeitado nesta nossa sociedade machista, patriarcalista, homofóbica e preconceituosa”, destacou Ivonete.

Na mesma ocasião, foram abordadas importantes temáticas a partir de depoimentos sintonizados no clima de muita união das organizações pela causa LGBTQIA+, além de apresentações culturais e distribuição de brindes.

Texto e foto Iracema Corso