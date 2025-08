Associação dos Cronistas Desportivos realiza III Fórum da Crônica Esportiva Sergipana

A Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS), realizará no próximo dia 9 de agosto do ano em curso, o III Fórum da Crônica Desportiva Sergipana, que será realizado no auditório da Universidade Tiradentes, localizada no bairro Farolândia, evento em Curso de Extensão. O encontro tem seu início a partir das 8 horas e seu término programado para acontecer às 16 horas.

Na programação elaborada pela comissão organizadora do evento comemorativo aos 76 anos da ACDS, contará com oito palestras, envolvendo temas em evidência, ministrados: Presidente Arthur Eugênio Mathias, da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos (Abrace); professor Alexandre Santos, de literatura e narrador esportivo da época áurea do rádio; Milton Dantas, presidente da FSF e vereador pela capital; dr. Fausto Leite, advogado e escritor; dr. Charles Albert, advogado e membro da comissão; Leonardo Lotti, assessor de comunicação e marketing; Alexandre Guimarães, professor e gestor educacional do estado; dr. Genisson Silva, advogado e autor do livro SA do Futebol.

As palestras estão programadas para começar a partir das 9 horas, haverá um intervalo às 12h, retornando às 13h30, com o último painel composto por mais duas palestras. Em seguida serão entregues as comendas “José Eugênio de Jesus”, a nove homenageados e mais certificados para trinta cronistas esportivos que estão na ativa.

“Importante nesse momento é realizar as inscrições, que tem como público-alvo os profissionais da crônica esportiva e acadêmicos da UNIT. Qualquer dúvida na realização da inscrição, importante procurar um integrante da comissão organizadora. O evento terá uma soma no tocante a qualificação, conhecimento, interação e confraternização da categoria e universitários”, destacou Adel Ribeiro, Presidente da ACDS.

Por Elder Santos