Associação dos Defensores Públicos participa da Parada LGBTQIAPN+ 2025 em Aracaju

A Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE) marcou presença na Parada LGBTQIAPN+ de Aracaju, realizada neste domingo (31/8). O presidente da entidade, Gerson Aragão, juntamente com membros da Diretoria e associados, esteve no evento que reuniu milhares de pessoas em defesa da diversidade, do respeito e da igualdade.

Com camisas estampando mensagens de apoio, os defensores públicos reforçaram o compromisso da ADPESE com a promoção dos direitos humanos e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A concentração teve início no estacionamento da Cinelândia, de onde os participantes seguiram em caminhada pelas ruas da capital.

Para o presidente da ADPESE, Gerson Aragão, a participação no evento reafirma o papel social da Defensoria. “Estar na Parada LGBTQIAPN+ é um gesto de reconhecimento e de apoio. A Defensoria Pública tem como missão garantir direitos e combater todas as formas de discriminação. Nossa presença simboliza o compromisso com uma sociedade mais igualitária, diversa e respeitosa”, destacou.

Texto e foto Osanilde Oliveira