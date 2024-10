ASSOCIAÇÃO REALIZADA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS E VAI COBRAR AS SOLUÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM ARACAJU

A associação dos moradores do Bairro Robalo, na zona sul de Aracaju, realizou assembleia geral na noite de quinta-feira, 24, quando foram debatidos alguns dos principais problemas existentes na comunidade.

Além de identificar e debater sobre cada um dos itens, os moradores aprovaram propostas de encaminhamentos a serem levados aos gestores públicos.

Educação – a comunidade relacionou os problemas existentes, desde a demora para a reposição de professores, até as questões estruturais. A oferta de vagas menor do que a demanda, a ameaça do Governo de Sergipe de encerrar as turmas noturnas, especialmente do EJA, a total falta de estrutura da escola, que funciona num prédio pequeno e antigo, são os principais pontos que devem ser abordados pela associação junto à Secretária de Estado da Educação e da Cultural (SEDUC).

Drenagem da Rodovia dos Náufragos – durante o inverno de 2023 o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI), realizou serviços emergenciais da pavimentação da Rodovia dos Náufragos, entre os KM 5 e 8, no Bairro Robalo, se comprometendo a, posteriormente, realizar obra mais duradoura, visando eliminar os vários pontos de acúmulo de água na pista de rolamento e também nos acostamentos. Inclusive o Governador do Estado já anunciou a destinação de emenda do orçamento da União, de autoria do Senador Alessandro Vieira, para uso na obra. Ocorre que até agora – mais de ano depois – a obra não se iniciou e nem o Governo do Estado deu qualquer tipo de explicação aos moradores. A proposta aprovada foi pelo retorno à SEDURBI, em comissão de moradores, visando obter informações quanto ao estágio em que se encontram projetos e licitação e cobrar agilidade.

Transporte Coletivo – o diagnóstico feito pela comunidade do Robalo aponta para uma situação insustentável quando o assunto é o transporte coletivo. Os relatos apontam para uma oferta de viagens muito inferior às necessárias, com intervalos entre as viagens que sacrificam os usuários dos ônibus. A situação dos moradores do Bairro Robalo se agrava neste cenário por estar situado numa região geográfica intermediária, de forma que as linhas que atendem os primeiros bairros (Aeroporto, Aruana, 17 de Março), não chegam até lá e as linhas que atendem os últimos bairros passam, nos dois sentidos sempre superlotadas, deixando os passageiros nos pontos. Outro fator que deve contribuir para o aumento da procura pelos ônibus que atendem a região deverá ser a inauguração de um shopping no limite entre os Bairros Aruana e Robalo.

Entre as principais reivindicações que serão levadas à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), de Aracaju, estão a criação de linha que atenda o Bairro Robalo, o aumento na quantidade de ônibus, consequentemente aumento na quantidade de viagens e diminuição no intervalo entre as viagens.

Além disso, os moradores relataram outros problemas ligados à mobilidade, os quais serão incluídos na pauta. Questões como a eliminação da catraca dupla, que fere a dignidade e até impede que pessoas portadores de obesidade, grávidas, idosos, estudantes e trabalhadores carregando mochilas mais volumosas, consigam passar e a falta de abrigos ou proteção em diversos pontos fazem parte da pauta que será apresentada à autarquia municipal.

Cemitério e Memorial dos Náufragos – Os moradores do Bairro Robalo debateram exaustivamente sobre os preparativos do Cemitério dos Náufragos para o Dia de Finados e sobre os impactos negativos ou positivos que as obras ao redor do cemitério podem causar. No que se refere às obras dos condomínios e da Rodovia José Sarney (Projeto Orla Sul), a preocupação dos moradores é com a movimentação de material e de maquinário pesado, que vem abalando as estruturas do muro e a comunidade vai intensificar a cobrança pelos cuidados e pela recuperação do que já foi danificado. Sobre a construção do Memorial dos Náufragos, pelo Governo de Sergipe, ficou clara a inquietação dos moradores por ausência de informações, falta de diálogo do governo com a comunidade, que afirmou ser um elemento importante no processo, desde a concepção e quer ser ouvida e quer, se necessário, apresentar sugestões.

Para José Firmo, presidente da associação, o resultado da assembleia foi muito produtivo e o diagnóstico feito pelos moradores, sobre temas duros e difíceis, vai embasar os documentos que serão protocolados nos órgãos públicos. “Sabemos que os assuntos que debatemos em assembleia, como educação, transporte, drenagem de águas pluviais e cemitério, chegaram a este ponto mais por falta de interesse de vários gestores que passaram e também estão aí. E não são problemas de fácil solução. Mas, independentemente de qualquer coisa, somos nós quem estamos sofrendo as consequências e queremos as soluções”, desabafou.

Foto: Arquivo ADCAR

Por José Firmo