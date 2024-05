Associação reúne corretoras de imóveis no ‘Bate-Papo Delas’ em Aracaju

Evento contou com a presença da dermatologista Thâmara Morita e das empresárias Candice Garcia e Viviane Lins

A Associação dos Corretores de Imóveis (ACI/SE) reuniu nesta terça-feira, 14, corretoras de imóveis num bate-papo sobre autocuidado e vida pós maternidade. O evento contou com a participação da dermatologista Thâmara Morita, da empresária Candice Garcia e da empresária, analista comportamental e master coach em Inteligência Emocional, Viviane Lins.

O presidente da ACI, Anderson Ramos, ressaltou a importância do diálogo promovido entre as convidadas e as corretoras de imóveis. “A categoria já passa de 5 mil corretores, então diálogos como esse são importantes para a gente firmar as parcerias. Além disso, promover o debate de assuntos como maternidade e autocuidado, que é presente na vida das corretoras que são mães e na vida dos pais também”, afirmou.

Os relatos das três empresárias emocionaram os participantes do bate-papo, que aproveitaram para comentar e interagir durante todo o encontro. Apesar das profissões de áreas totalmente diferentes, as empresárias encontraram detalhes em comum nas jornadas como mulheres e mães.

“A gente sabe que é muito importante conversar sobre a maternidade, a mulher tem que se desdobrar de várias formas. Então eu sempre falo que existem três esferas importantes na nossa vida, o lado espiritual, o lado emocional, de você estar ali se preparando emocionalmente, e o lado físico, de autocuidado, de praticar atividades físicas. Nossa jornada como mães, como mulheres, como empreendedoras fica mais tranquila e conseguimos viver bem”, diz a CEO da Emagrecentro, Viviane Lins.

A médica veterinária especialista em felinos, Candice Garcia, relatou durante o bate-papo, uma virada de chave em sua vida. “Quando eu fiz 50 anos, me perguntei o que fiz até agora? O que vou fazer daqui pra frente? Que legado vou deixar? Eu tinha o reconhecimento como veterinária, mas precisava me cuidar, estar feliz comigo mesma”, contou.

A dermatologista Thâmara Morita comentou a importância de buscar autoconhecimento e de confiar no seu potencial. “Quando eu cheguei em Aracaju, eu encontrei todas as portas fechadas. Eu entendi que eu teria que ter a força para crescer e me estabelecer. Eu achava que não era capaz de criar meu próprio negócio, até que veio a oportunidade de ser sócia de um grande grupo de clínicas daqui”, pontuou.

Iniciativa aprovada

Para a corretora de imóveis, Maria José Aragão, o evento foi uma oportunidade de lembrá-la sobre a importância de ver não só como mãe, mas também como mulher. “Nós mulheres precisamos muito de isso, desses depoimentos para a gente ter coragem de sair da caixinha que está lá escondida, que está fechada, por conta de toda a nossa criação”, completou.

Maria ainda destaca que por conta da correria do dia a dia, quando precisa aliar família, trabalho e amigos, o autocuidado muitas vezes é deixado de lado. “Eventos como esse proporcionam um momento de bate-papo descontraído, que é necessário para nós mulheres. Então só tenho a agradecer as convidadas e a organização que permitiu estarmos aqui hoje, foi muito bom!”, agradeceu a corretora de imóveis.

Sobre a ACI

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Fonte e foto NV Comunicação