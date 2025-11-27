Atalaia Geek Gamer promete três dias de cultura pop, competições e experiências

Evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro de 2025

A TV Atalaia|RECORD realiza, de 28 a 30 de novembro de 2025, mais uma edição do Atalaia Geek Gamer, evento gratuito que ocupará o mall do RioMar Shopping com uma programação que reúne cultura pop, competições de e-sports, atrações interativas e atividades para todas as idades. A expectativa é de que milhares de visitantes passem pelo espaço ao longo dos três dias.

Consolidado como um dos principais encontros da cena geek e gamer em Sergipe, o Atalaia Geek Gamer oferece nesta edição uma variedade de experiências que inclui Feira Geek, fliperamas, totó, Just Dance, óculos de realidade virtual, videogames retrô, estação gamer PS5, Ring 360 e totem de fotos. Todas as instalações funcionarão durante a programação, criando um ambiente interativo para quem deseja jogar, competir ou simplesmente aproveitar as atrações.

Programação e detalhes dos torneios

O evento começa na sexta-feira, 28, das 10h às 22h, com todas as estações abertas ao público. No sábado, 29, no mesmo horário, o circuito geek e gamer ganha reforço com três atrações tradicionais: o Desfile de Cosplay, com vagas livres e sorteio de 10 kits exclusivos entre os participantes; o Torneio de Mario Kart no Nintendo Cubo, com 20 vagas e premiação em troféu e kits de brindes; e o Campeonato Sergipano de EA FC 26 PS5, que oferece 32 vagas e inscrição no valor de R$ 10.

No domingo, 30, das 14h às 20h, a programação reúne o Torneio de KOF 2002 no fliperama, com 20 competidores e distribuição de kits para os três primeiros colocados; a apresentação de K-pop, com 15 vagas e sorteio de 10 kits exclusivos, e os Campeonatos Sergipanos de Efootball PS5 e Efootball Mobile, ambos com 32 vagas e inscrição no valor de R$ 10. As três competições encerram o evento com uma sequência intensa de disputas e performances que deve movimentar o público até o final.

As competições oficiais realizadas pela Federação Sergipana de Futebol Digital e E-Sports (FSFDE) têm premiação de R$ 500 e troféu para os três primeiros colocados. As inscrições para todos os campeonatos organizados pela FSFDE devem ser feitas pelo WhatsApp: (79) 9 9928-7788. Já os torneios promovidos pela Retrô Games terão inscrições gratuitas no dia do evento, até às 15h.

Encontro consolidado da cultura pop e do universo gamer

O Atalaia Geek Gamer, que integra o calendário anual de projetos da TV Atalaia, se consolida como uma das principais atrações de cultura urbana de Aracaju. A iniciativa também reforça o compromisso da emissora em incentivar o universo gamer, promover criatividade e aproximar o público das diversas expressões da cultura pop. A programação combina fliperamas clássicos, estações tecnológicas e competições de e-sports, transformando o espaço em um ponto de encontro para jogadores, cosplayers, criadores, fãs e famílias. Este ano, a realização conta com o apoio de Gbarbosa, Comercial Aliança, Netiz, Maratá, Unit e RioMar Shopping.

Texto e foto NV Assessoria