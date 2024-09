Atalaia Geek Gamer vai agitar o RioMar Aracaju neste final de semana

Com acesso gratuito, o evento convida o público a mergulhar no universo geek, celebrando a cultura gamer em grande estilo

O RioMar Aracaju, em parceria com a TV Atalaia e a Federação Sergipana de Futebol Digital, será palco do maior evento de games e cultura pop de Sergipe. O Atalaia Geek Gamer acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, de sexta-feira a domingo, no piso L2, ao lado da Camicado, com uma diversidade de atrações gratuitas não só para quem curte o universo geek, mas também para toda a família.

A diversão começa na sexta-feira (20), às 10h, com a abertura do Retrô Games, feira geek, ring led 360, Just Dance e experiências de realidade virtual. Essa programação estará disponível durante todo o fim de semana. A partir das 18h, acontece a seletiva sergipana para o Campeonato Brasileiro de E-football 2024, marcando o início das disputas.

No sábado (21), delegações de todo Brasil irão se enfrentar no Campeonato Brasileiro de EA FC 2024, com disputas de E-football Mobile, a partir das 10h. Às 14h, os apaixonados por K-pop vão poder curtir apresentações de dança e música da cultura coreana.

No domingo (22), o evento abre suas portas das 12h às 20h, com competição de futebol digital (às 12h) e desfile de cosplays (às 14h). Para encerrar o Atalaia Geek Gamer com estilo, haverá um show da banda Bad Name, às 18h, garantindo muito rock e diversão.

Serviço

O quê? Tv Atalaia e Federação Sergipana de Futebol Digital promovem o Atalaia Geek Gamer, o maior evento de games e cultura pop de Sergipe.

Quando? De 20 a 22 de setembro.

Onde? Piso L2, ao lado da loja Camicado, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Espaço do evento: gratuito l para participar do campeonato: mediante inscrição.

Classificação. Livre.

Foto GettyImages

Lotti+Caldas Comunicação