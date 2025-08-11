Atendimentos especializados por telemedicina fortalecem saúde pública em Sergipe

Cuidar da saúde ficou mais fácil para os sergipanos. Com a adesão do Governo de Sergipe ao Projeto TeleNordeste, quem busca atendimento na rede pública conta com especialistas de várias áreas, mesmo morando no interior. Tudo isso sem precisar sair da Unidade Básica de Saúde (UBS). Por meio da telemedicina, médicos da Atenção Primária têm o apoio de profissionais como cardiologistas, endocrinologistas, psiquiatras, nutricionistas e outros, garantindo um cuidado mais completo e rápido para a população.

O Projeto TeleNordeste é executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde, e conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Em Sergipe, o programa é operacionalizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Desde a implantação em Sergipe, em 2022, mais de 11 mil teleinterconsultas já foram realizadas. Em 2025, todos os 75 municípios sergipanos estão integrados ao projeto, que também atende áreas específicas como unidades prisionais, centros especializados e a comunidade indígena da Aldeia Xocó. O sistema traz ganhos concretos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para os profissionais que atuam na linha de frente.

A estudante Gabriele Paulina, de 18 anos, conta que a teleconsulta foi uma solução acessível e transformadora. Segundo ela, o atendimento com o nutricionista veio em boa hora e trouxe mudanças importantes na rotina. “Minha alimentação melhorou muito, comecei a fazer mais exercícios”, afirma. Para Gabriele, o projeto realmente fez a diferença: “A gente não precisa esperar tanto tempo para ser atendido, nem gastar dinheiro com transporte ou outras despesas para conseguir cuidar da saúde, o que, hoje em dia, é um desafio pra muita gente”.

Segundo a coordenadora de Projetos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Fernanda Saks Hahne, a iniciativa contribui diretamente para a qualificação do cuidado prestado na ponta. “A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada da saúde pública e precisa estar fortalecida para garantir resolutividade. O TeleNordeste oferece apoio técnico e formativo aos profissionais da rede municipal, promovendo segurança clínica, evitando encaminhamentos e integrando a assistência em rede”, destaca.

Atendimento facilitado

O acesso ao teleatendimento é simples, começa nas próprias Unidades Básicas de Saúde. O profissional de saúde realiza a solicitação do atendimento remoto direto na plataforma e, em seguida, o paciente é acompanhado por ele com a ajuda de um especialista. Tudo isso com segurança, sigilo e foco na resolutividade. Para isso, os municípios precisam estar cadastrados no sistema, com login e treinamento garantidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Os profissionais que ainda não têm cadastro devem procurar o ponto focal do município para inserção no sistema. O projeto também disponibiliza o site www.telenordeste-se.com.br e o atendimento pelo help desk 11 99820-8297, para suporte técnico e informações adicionais.

O TeleNordeste oferece formatos de atendimento que se adaptam à rotina das equipes, como consultas com o paciente e o especialista por videoconferência, discussões de casos entre profissionais, troca de mensagens para orientação e triagem em saúde mental e neurológica de crianças e adolescentes. Além disso, promove sessões virtuais quinzenais com aulas e debates sobre a prática na Atenção Primária, e realiza ações educativas voltadas para agentes comunitários, profissionais da educação e usuários da rede.

