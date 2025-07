Atividade gratuita agita o fim de semana da garotada no Shopping Jardins

A despedida das férias de inverno promete ser muito animada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado e domingo, 19 e 20 de julho, acontecem as últimas sessões da atividade recreativa “Detetives do Shopping Jardins”. A diversão repleta de enigmas e animação será realizada em sessões iniciadas às 15h30, 16h30 e 17h30. O acesso é gratuito, basta o adulto responsável pela criança efetuar a reserva, antecipadamente, pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). As vagas são limitadas.

O ponto de encontro para a diversão será ao lado da loja Arte em Papel, próximo à Portaria D, onde a garotada participará de uma oficina de personalização de lupa. Ao comando do recreador, todos seguirão em busca de pistas pelo mall para desvendar um mistério e, ao final, todos serão premiados com uma medalha.

Brincadeiras no Prédio Azul

A atração gratuita integra a programação de férias “Jardins da Diversão”, que conta também com o parque temático dos Detetives do Prédio Azul (DPA), série do canal Gloob. O circuito segue no Shopping Jardins até o final de julho.

Com uma grandiosa cenografia inflável que simula o famoso edifício, o parque instalado na Praça de Eventos Ipê oferece piscina de bolinhas, pula-pula e obstáculos para o lazer das crianças de 2 a 13 anos. Os ingressos têm valores a partir de R$60 para até 40 minutos de diversão. Crianças menores de 5 anos devem entrar acompanhadas por um adulto responsável e há meia-entrada para pessoas com deficiência ou no espectro autista, mediante apresentação de documentação.

Ganhe um gelato Moderna

E para deixar os momentos de lazer ainda mais deliciosos, o cliente que realizar o pagamento do estacionamento utilizando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) ganha um gelato da Moderna. A promoção é válida até o dia 20 de julho, ou enquanto durar o estoque de vouchers (o que ocorrer primeiro).

Para resgatar o presente, basta o consumidor apresentar o comprovante de pagamento no CAC (ao lado da Lojas Avenida), completar o cadastro com o atendente, retirar o voucher e apresentá-lo no quiosque da Moderna localizado próximo à Praça de Alimentação Jardins. A ação promocional é limitada a um gelato por CPF cadastrado e válida apenas para pagamento feito por intermédio do app do Shopping Jardins. Mais informações estão disponíveis no aplicativo.

Detetives do Shopping Jardins

O quê? Atividade recreativa para as crianças com enigmas e muita diversão.

Quando? Sábado e domingo, 19 e 20 de julho. Sessões às 15h30, 16h30 e 17h30.

Onde? Ponto de partida ao lado da loja Arte em Papel do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Vagas limitadas.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação