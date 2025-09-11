Atividade recreativa gratuita agita o fim de semana da criançada

“Em Busca do Amigo Coelho” acontece nos dias 13 e 14 de setembro no Shopping Jardins, em Aracaju

Neste sábado e domingo, 13 e 14 de setembro, o Shopping Jardins será palco de uma expedição lúdica e cheia de surpresas: “Em Busca do Amigo Coelho”. A atividade recreativa e gratuita promete encantar as crianças com teatro, música, brincadeiras e um circuito animado pelo mall em busca do querido personagem. Para participar, basta o adulto responsável pela criança efetuar a reserva antecipada pelo aplicativo do Shopping Jardins. As vagas são limitadas.

A concentração será na Arena Jardins, localizada no corredor da Kalunga, onde o público será recepcionado pelo Coelho Samuca. As sessões iniciarão às 15h30, 16h30 e 17h30. Para garantir o acesso, é só baixar o Shopping Jardins App (Android ou iOS), efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner “Em busca do Amigo Coelho”, preencher as informações solicitadas e escolher o dia e horário desejados. Após receber a confirmação, basta apresentar o QR Code na Arena Jardins no dia e horário selecionados.

Uma aventura encantada pelo shopping

A diversão começa quando Samuca descobre que o Amigo Coelho desapareceu e convida as crianças a ajudá-lo a encontrá-lo. Durante o percurso, os pequenos se divertem com os personagens Coelhinda, Sabidão e Safira, que surgem em diferentes locais do shopping, trazendo pistas, brincadeiras e músicas que animam a busca.

“Criamos esta atração para proporcionar interação, encantamento e estimular a imaginação das crianças, transformando o passeio em uma experiência inesquecível”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Parque Esportes Turma da Mônica

E a diversão não para por aí. Na Praça de Eventos Ipê, as meninas e os meninos de 2 a 13 anos têm a oportunidade de aproveitar o Parque Esportes Turma da Mônica. Em uma área lúdica e colorida, as crianças brincam, pulam e se exercitam no gira-gira, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula. Os ingressos têm valores a partir de R$ 60 com direito a 40 minutos de diversão.

As atrações integram a programação do Shopping Jardins em homenagem às crianças, que seguirá até 19 de outubro, com brincadeiras, esportes e muita animação. Na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, acontece a Feira de Livros Escariz, reunindo títulos de diversos gêneros e para todas as idades.

Até o final de setembro, a Arena Jardins recebe alunos de diferentes escolas para a prática de atividades esportivas. Já no dia 12 de outubro, o Desafio Kids promete movimentar o mall com corrida infantil e muita animação. As inscrições estão abertas no site https://centraldacorrida.com.br/evento/desafiokids25.

Em Busca do Amigo Coelho

O quê? Atividade recreativa com os personagens Samuca, Coelhinda, Sabidão e Safira.

Quando? Sábado e domingo, 13 e 14 de setembro. Sessões: 15h30, 16h30 e 17h30.

Onde? Ponto de encontro na Arena Jardins do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante reserva prévia pelo Shopping Jardins App (Android ou iOS).

