Atividades do Sergipe Oil & Gas estão com as inscrições abertas

Evento gratuito será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls

Diversas atividades do Sergipe Oil & Gas (SOG25), que será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, estão com as inscrições abertas no site do evento (www.sergipeoilgas.com.br). Uma delas é a Rodada de Negócios, ambiente para encontros exclusivos entre fornecedores pré-selecionados e as principais empresas do setor no estado. A expectativa é que a Rodada movimente R$ 200 milhões em negócios.

Outra é o Startup Day, que terá lugar na Arena de Inovação, espaço que dá visibilidade às empresas locais que desenvolvem novas tecnologias e permite a conexão entre essas startups e outros atores do ecossistema de óleo e gás.

A Arena Comercial também está com inscrições abertas e visa aumentar a exposição das empresas fornecedoras de bens e serviços locais junto ao público-alvo delas, mediante a apresentação das novidades nos seus portfólios de serviços, produtos e equipamentos.

Por último, a Seção Técnica também está recebendo trabalhos técnicos sobre boas práticas e desafios técnicos nas áreas de operação e manutenção das empresas de exploração e produção de petróleo e gás.

Todas essas atividades servem para consolidar o SOG como uma referência nacional para o setor. Sergipe é um dos estados brasileiros com maior potencial nesse segmento devido aos enormes investimentos no offshore (no mar), após a descoberta de importantes jazidas de gás pela Petrobras.

A exploração e produção em terra também estão em expansão, com uma diversidade de empresas de diferentes tamanhos atuando no estado. Sergipe tem o campo de Carmópolis, o mais prolífico do Brasil, e muitos outros em produção.

A expectativa dos organizadores é que nessa quarta edição o público seja de 3,5 mil visitantes, uma ampliação expressiva, considerando que no ano passado 2.650 pessoas passaram pela feira.

Feira de negócios

A programação do SOG25 inclui ainda uma feira de negócios com aproximadamente 70 estandes para que empresas líderes apresentem suas soluções para o mercado, um ambiente propício para networking e descoberta de novas oportunidades.

Outra atração será o congresso SOG, um espaço dedicado à discussão e análise de tendências e estratégias do setor em Sergipe, com a participação dos principais atores do segmento.

Já a Arena ESG vai permitir a discussão dos desafios e oportunidades para implementar práticas ambientais, sociais e de governança que promovam o desenvolvimento sustentável do setor.

Os participantes poderão também fazer visitas técnicas a empresas do segmento, uma oportunidade para conhecer de perto as operações da indústria local em cinco roteiros distintos.

O evento terá ainda vários momentos para confraternização e espaços exclusivos para reuniões privadas e networking de alto nível.

As empresas e profissionais participantes, além de ganhar visibilidade mediante cota de patrocínio e reserva de espaço na feira, podem assistir livremente às palestras do Congresso e das Arenas Técnicas. Eles podem também submeter trabalhos para serem apresentados na Seção Técnica ou na Arena Comercial. O acesso ao SOG25 é gratuito, mas requer inscrição prévia pelo site www.sergipeoilgas.com.br.

Serviço

Sergipe Oil & Gas (SOG25)

Data: 23 a 25 de julho de 2025

Local: Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, Sergipe

Informações: www.sergipeoilgas.com.br

Por Adelmo Borges, assessoria de imprensa do SOG – foto divulgação