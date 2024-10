Atletas de Sergipe de GR sagram-se campeãs na Copa Alemania no Chile

Ginastas do Club Sportivo Sergipe de GR, CTE Thalyta Almeida, juntamente com atletas do CTETA de Arapiraca-AL, conquistaram o título de CAMPEÃS GERAIS da XXVIII Copa Alemania de Ginástica Rítmica que aconteceu no Chile no período de 23 a 26 deste mês.

Ao todo 19 atletas, divididas nas categorias Mini, Infantil, Juvenil e Adulto, acompanhadas das professoras Bruna Oliveira, Cristina Vidal e Thalyta Almeida. “Foi incrível. Nossas meninas estavam bem preparadas e deram o melhor de si. Além de mais experiência internacional, um lindo troféu de campeão e medalhas, deixamos o Chile cientes de que conquistamos uma das competições amistosas mais importantes da modalidade entre os países Sul-Americanos”, disse Thalyta.

Fonte e foto assessoria