Atletas Pré-Infantis do Club Sportivo Sergipe conquistam medalha de bronze na Copa Brasil

Atletas Pré-Infantis do Club Sportivo Sergipe – CTETA conquistam medalha de bronze na Copa Brasil de Conjunto

O Club Sportivo Sergipe – CTE Thalyta Almeida (CTETA) brilhou mais uma vez no cenário nacional da ginástica rítmica. Neste fim de semana, no Rio de Janeiro, o conjunto da categoria Pré-Infantil garantiu a medalha de bronze na Copa Brasil de Conjunto, um dos eventos mais importantes da modalidade no país.

A competição reuniu 15 dos melhores conjuntos do Brasil, tornando o feito ainda mais expressivo para a equipe sergipana. Com apresentações marcadas por técnica, sincronia e muita dedicação, as jovens atletas do CTETA demonstraram talento e superação, subindo ao pódio e levando o nome de Sergipe ao destaque nacional.

A conquista é resultado de um trabalho sério e contínuo de preparação, que envolve atletas, comissão técnica e familiares, além do apoio fundamental de parceiros que acreditam no esporte.

O CTETA agradece especialmente ao Suco Pluti, Patrocinador Ouro da equipe, pelo incentivo contínuo e pelo compromisso com o desenvolvimento do esporte e das atletas sergipanas.

Este resultado reafirma o CTETA como uma das principais forças da ginástica rítmica de base no Brasil e fortalece o compromisso da instituição em formar atletas com excelência técnica e valores humanos.

Assessoria de Comunicação – CTETA