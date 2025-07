Ato na cidade de Aracaju cobra justiça fiscal e fim da escala 6×1

A taxação dos super-ricos e a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, com o fim da escala 6×1 são as pautas de luta que vão levar a população brasileira em vários estados do Brasil a ocupar as ruas e cobrar uma atuação do Congresso Nacional mais focada nos assuntos que são de interesse da maioria da população brasileira.

Em Aracaju, a concentração do ato será na Praça General Valadão, às 16h desta quinta-feira, dia 10 de julho.

A isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês é a proposta do projeto de Lei enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. A proposta também prevê a progressividade da tabela do imposto de renda com diminuição do imposto para quem recebe até R$ 7 mil. A isenção para os que recebem até R$ 5 mil e o desconto para outras faixas depende da taxação de quem recebe mais de R$ 50 mil. A manifestação cobra que o Congresso Nacional coloque em pauta e aprove os dois projetos de lei que visam justiça fiscal e o direito à vida além do trabalho.

A injustiça que o movimento social e sindical quer corrigir é que hoje, os 10% mais pobres pagam cerca de 23,4% da sua renda bruta em impostos indiretos, cobrados no consumo de produtos e serviços. Enquanto isso, os 10% mais ricos do Brasil pagam apenas 8,6% de seus lucros em impostos.

Neste 10 de julho, os protestos em cidades de todo o País cobram uma nova atitude política do Congresso Nacional alinhada com a justiça social, a justiça fiscal e redução da jornada de trabalho com impacto direto para toda a classe trabalhadora do Brasil.

Texto e foto Iracema Corso