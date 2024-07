Ato no Centro de Criatividade marca o Dia Municipal da Mulher Negra

No Dia Municipal da Mulher Negra – Rejane Maria, data também que marca a luta nacionalmente e internacionalmente, a Rede de Mulheres Negras de Sergipe realiza o Ato/Seminário “Agora é a nossa vez: Mulheres negras na política e pelo bem-viver!”, que ocorrerá dia 25 de julho às 19h, no Centro de Criatividade. Essa ação é um manifesto para toda a sociedade sergipana, é uma chamada pública sobre a importância de mulheres negras ocuparem os espaços de poder e de decisão.

A atividade reunirá diversos movimentos sociais, movimento negro, ativistas e as pré-candidatas negras de Aracaju e diversos municípios de Sergipe para falar sobre seus projetos e debater sobre temas fundamentais para a vida de sergipanas e sergipanos como: saúde, moradia, educação, segurança pública e tantos outros.

A ação também é um momento de confraternização pelo Dia da Mulher Negra e o lançamento do Comitê Sergipano pela Marcha Nacional de Mulheres Negras, que ocorrerá em Brasília em 2025. Essa é mais uma inciativa que faz parte da agenda do Julho das Pretas.

Sobre o Julho das Pretas

O Julho das Pretas foi criado em 2012 pelo Instituto Odara, organização de mulheres negras que se localiza em Salvador e desde então impulsionado pela Rede de Mulheres Negras do Nordeste. É uma marca dos movimentos de mulheres negras, com princípios bem definidos, e que pode ser utilizada por movimentos sociais, organizações etc. Não pode ser utilizado por empresas e autarquias, nem por políticos e parlamentares.

Por Laila Oliveira