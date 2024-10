Atrações de forró vão comandar a edição da Segundona do Turista

Na próxima segunda-feira, 14 de outubro, a partir das 18h, será realizada mais uma edição da Segundona do Turista, evento que exalta a cultura sergipana e reforça o título de ‘País do Forró’. A festa acontece na Rua São João, localizada no bairro Industrial, em Aracaju, e contará com apresentações gratuitas de três grandes nomes do forró sergipano: Gaúcho do Acordeon, Evandro Lima e Forró dos Baiões, e Gileno Xavier.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Conta ainda com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivos valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre sempre às segundas-feiras e seguirá com sua programação até dezembro.

Foto: Moema Costa