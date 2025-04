ATRAVÉS DA TECNOLOGIA, PRIMEIRO DIA DO HACKAJU 2025 LEVOU JOVENS A DESENVOLVEREM SOLUÇÕES CRIATIVAS

Entre os dias 4, 5 e 6 de abril, o evento ocorre na sede do Caju Hub e reúne programadores, servidores públicos, designers, empreendedores e pesquisadores em uma maratona de desenvolvimento de projetos

Realizado em parceria entre o Instituto de Inovação de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), o Hackaju tem sua primeira edição na capital sergipana e marca o início de uma iniciativa para que os sergipanos mostrem seus talentos em inovação e tecnologia.

Na noite desta sexta-feira, 4, a abertura do evento contou com um coffee break de boas-vindas para os participantes e uma palestra ministrada pelos professores José Walter e Sylvia Soares, que apresentaram a dinâmica do evento, critérios de avaliação, pitch de ideias, formação das equipes, palestra sobre o modelo de Valor Público e um workshop introdutório.

Para o diretor-executivo do Instituto de Inovação de Sergipe, Marcos Vasconcelos, o primeiro hackathon público de Aracaju fomenta o desenvolvimento de soluções para o serviço público de Sergipe. “Ao longo desses três dias, levantamos três desafios fundamentais para os jovens solucionarem a melhoria da mobilidade urbana, da assistência social e do atendimento ao cidadão na gestão pública”, destacou.

Representando a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Jorge Brandão ressaltou a importância do evento ao impulsionar a descoberta de novos talentos e trazer soluções para o município. “Gostaria de dizer aos jovens que estarão presentes nesses três dias para se libertarem e estudarem bastante. É hora de focar em outras línguas e na criatividade, para que possamos ter mais empregabilidade e contribuir ainda mais com a sociedade”, afirmou.

Mariana Andrade, 25 anos, administradora e uma das participantes do Hackaju, propôs, junto a sua equipe, desenvolver uma solução para melhorar o acesso e a gestão de informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). “Atuo como gestora de carteira de clientes, e nossa solução é implementar uma extensão inteligente para que eles possam ter sistemas integrados e acessar todas as informações em um só lugar”, explicou.

Antonio Bento, 24 anos, social media, também foi um dos líderes que apresentaram propostas. “O desafio que estamos tentando resolver é a implementação de um chatbot para facilitar o acesso do público aos serviços da prefeitura. A ideia é desenvolver um mini chat que funcione via WhatsApp, o canal mais utilizado pela população, aprimorando ferramentas para tornar o atendimento mais acessível e inclusivo”, completou.

Já Fabrício Andrade, 26 anos, destacou a importância da iniciativa por fomentar um sistema de dados de maneira orgânica, algo ainda pouco comum na região. “O Hackaju tem um impacto muito grande, principalmente por se conectar com a gestão pública. Podemos ver o impacto real na vida das pessoas. Estamos propondo o desenvolvimento de um chatbot para medir a popularidade do governo, permitindo que ele deixe de agir de forma reativa e passe a ser mais proativo”, enfatizou.

Programação

Neste sábado, 5, a programação contou com palestras, workshops, momentos de validação, orientação com mentores e criação de MVPs. Já no domingo, 06, último dia do evento, haverá preparação e ensaio dos pitchs, apresentação aos jurados e divulgação das equipes vencedoras.

Texto e foto Obará Comunicação Integrada