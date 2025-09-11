ATUAÇÃO DO GOVERNO PROJETA SERGIPE NO CENÁRIO INTERNACIONAL COM PRESENÇA NO FESTIVAL DE FORRÓ

O Governo de Sergipe participa como parceiro do 1º Festival Internacional de Forró Raiz, realizado em Lille, na França, entre os dias 11 e 14 de setembro. A ação, desenvolvida por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reforça a política cultural voltada para a difusão do forró como expressão identitária do Nordeste e projeta Sergipe no cenário internacional como referência no forró pé de serra.

Sergipe será representado pelo sanfoneiro Mestrinho, que leva ao público europeu a tradição do forró como símbolo da cultura popular nordestina. A iniciativa evidencia a estratégia do Governo em investir na diplomacia cultural, fortalecendo vínculos internacionais e ampliando o alcance das manifestações culturais sergipanas.

Durante o festival, será assinado um protocolo de cooperação entre os nove estados do Nordeste, com o objetivo de consolidar a candidatura do forró a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A ação demonstra a relevância de Sergipe na construção de políticas conjuntas de valorização cultural e integração regional.

O governador Fábio Mitidieri estará presente para participar da assinatura do protocolo de intenções da candidatura, que ocorre na abertura do evento, nesta quinta-feira, 11, às 14h no horário do Brasil. Ele enfatiza que o forró é a alma do nosso povo nordestino, um símbolo de identidade, de diversidade e de alegria.

“A formalização da candidatura do forró a Patrimônio Cultural da Unesco é um passo fundamental para que o mundo reconheça a grandeza dessa expressão cultural que nasceu no Nordeste e hoje embala corações no Brasil inteiro. Em Sergipe, temos orgulho de manter viva essa tradição, fortalecida pelo nosso Arraiá do Povo e Segundona do Turista, que valorizam artistas, movimentam a economia e reafirmam nossas raízes. O reconhecimento internacional será também um presente para todos os sergipanos e nordestinos que fazem do forró parte da sua vida”, ressalta Fábio Mitidieri.

De acordo com o secretário especial da Cultura do Estado, Valadares Filho, a participação no evento reafirma o papel do Governo como agente estratégico na promoção da cultura. Para ele, a presença de Sergipe neste festival representa a valorização e a difusão da nossa cultura em um cenário internacional. “O forró é uma das expressões mais significativas da identidade nordestina e, ao levar o talento de Mestrinho, fortalecemos não apenas a candidatura do ritmo a Patrimônio Imaterial da Humanidade, mas também reafirmamos o compromisso do Governo de Sergipe em colaborar com iniciativas que integram a região e ampliam o alcance das nossas manifestações culturais”, destaca.

Além de Sergipe, outros estados nordestinos estarão representados por artistas consagrados, como Elba Ramalho (Paraíba), Santanna, O Cantador (Pernambuco), e Del Feliz (Bahia). A realização é do Governo da Paraíba, em parceria com a Associação Cultural Balaio Nordeste, Lille3000 e Consórcio Nordeste, com apoio do Instituto Francês, Governo da França, Instituto Guimarães Rosa, Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e Governo Federal.

