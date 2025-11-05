AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DE ARACAJU DISCUTIRÁ METAS E INVESTIMENTOS DO PPA 2026–2029 NESTA QUINTA-FEIRA

A Câmara Municipal de Aracaju realiza, na próxima quinta-feira (6/11), às 10h, uma Audiência Pública para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O evento é aberto ao público e busca garantir a participação popular na construção do planejamento que vai orientar as ações e os investimentos da gestão municipal pelos próximos quatro anos.
O que é o PPA e por que ele é importante
O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. Ele define diretrizes, objetivos e programas que guiarão as políticas públicas da cidade, servindo como base para a elaboração das leis orçamentárias anuais.
Por meio dele, o governo municipal estabelece onde e como aplicar os recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, cultura e assistência social.
Participação popular é essencial, destaca o presidente da Câmara
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos, a presença dos aracajuanos é fundamental para garantir que o plano reflita as reais necessidades da população.
“Eu gostaria muito que a população participasse conosco da audiência pública sobre o Plano Plurianual, pois ele trata dos quatro anos de uma gestão. Nossa intenção é ouvir a população para que possamos elaborar um plano que realmente atenda às expectativas do nosso povo”, destacou.
Por Mônica Pena – Foto: Luanna Pinheiro