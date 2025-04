Audiência Pública sobre a situação dos animais de rua ocorre nesta sexta-feira

Está marcada para amanhã, 04 de abril, Dia Mundial do Animal de Rua, audiência pública para discutir a situação dos cães e gatos que residem no campus São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe.

As condições de funcionamento do Hospital Veterinário da Universidade também estão na pauta de discussão. Aberto ao público, o evento será realizado das 8h às 12h, no Palácio Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. Os interessados em fazer uso da palavra devem realizar inscrição através do e-mail prse-gabinete3otc@mpf.mp.br, indicando o assunto “Audiência Pública – Animais Comunitários”. As inscrições da uso da palavra também poderão ser feitas no dia da audiência. Além disso, perguntas por escrito poderão ser enviadas pelo Whatsapp para o número (79) 3301-3888.

Quem não puder comparecer, terá a oportunidade de acompanhar a transmissão pelo Canal do MPF no YouTube. A audiência marca o início das atividades do abril laranja, mês de conscientização sobre a crueldade animal.

O evento é promovido pelo Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Sergipe (MPSE). São apoiadores, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Sergipe, da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, da Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju – Programa AjuAnimal e da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), os shoppings Rio Mar e Jardins, o Projeto Tamar, o Instituto Sergipano de Direito Animal e a Associação Desportiva Confiança.

Fonte MPF/SE