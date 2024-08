Audiovisual sergipano será apresentado no Cena Nordeste nos dias 2 e 3 de agosto

Empreendedores culturais sergipanos participam da mostra audiovisual do festival Cena Nordeste, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto, em Teresina, no Piauí. Os filmes apresentados durante a mostra são: A Live (Fellipe Paixão), Ímã de Geladeira (Carolen Meneses) e De tudo sabia costurar um pouco (Yérsia Souza de Assis). A participação dos representantes de Sergipe tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O Cena Nordeste é um evento artístico-cultural, promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). A iniciativa objetiva realizar um intercâmbio cultural que reúne, a cada edição, expressões de arte e cultura dos nove estados, promovendo o acesso à cultura na região.

Piauí é o quarto estado a receber o festival, que durante dois dias contará com mostras integradas envolvendo artes visuais, audiovisual, teatro, dança, circo, cultura popular, música e forró.

Após a capital piauiense, os encontros do Cena Nordeste Festival serão realizados em Olinda/PE (31 de agosto e 1º de setembro), Natal/RN (21 e 22 de setembro), Aracaju/SE (11 e 12 de outubro), Fortaleza/CE (16 e 17 de novembro) e Salvador/BA (7 e 8 de dezembro).

Foto: Consórcio Nordeste